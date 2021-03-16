AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı, Rektör Kızılay'ı ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahtalı, Rektör Kızılay'dan üniversitedeki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı.

Milletvekili Kahtalı, AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını, 2003 ila 2020 yılları arasında İnönü Üniversitesine 750 milyon liralık yatırım yapıldığını hatırlattı.

Onkoloji Hastanesini kente kazandırdıklarını belirten Kahtalı, "Şimdi de kalp ve göz hastanesini ayrı ayrı düşünerek bunları da üniversitemizin bünyesine kazandırmış olacağız. Birlikte yaptığımız çalışmayla Malatya, Türkiye ve dünyaya güzel bir merkez kazandırmış olduk. Rektörümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Üniversitemizi daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılay da İnönü Üniversitesinde İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanımızla görüştük ve bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kıymetli hocamızın takipleriyle bu merkezimiz de üniversitemize kazandırılmış oldu. Burası da önemli bir merkez olacak ve inşallah tüm dünyaya şifa dağıtacağız. Yeni ilaçlar üreterek, önceki ilaçları da hem revize edip hem de geliştirerek sağlık alanında önemli çalışmalar yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş