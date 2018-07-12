AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "16 yıl içerisinde hem ekonomimizi büyüttük hem de ülkemizin huzur ve refahını daha üst seviyeye çıkartabilmek için terörle mücadele ettik" dedi.

Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'ya görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Eren, Türkiye'nin gelişimini ve ilerleyişini en iyi şekilde sürdüreceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurduğu hükümetten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin daha iyi yere geleceğine eminiz. El ve gönül birliğiyle Türkiye daha da iyi yere gelecek ve dünya devletleri arasındaki yerini de bulacaktır" ifadelerine yer verdi. Milletvekili Hakan Kahtalı ise Malatya Muhtarlar Derneği'ne teşekkür ederek yemin töreninden sonra Malatya'ya ilk gelişi olduğunu anımsattı. İlk olarak muhtarlar ile bir arada olmak istediklerini belirten Kahtalı, "24 Haziran seçimlerinde göstermiş olduğunuz sağduyu, hassasiyet, halkın iradesinin sandığa yansıması için göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Malatya'mız huzur içerisinde bir seçim geçirdi. Ülkemizde de aynı şekilde geçti. Ankara'da yemin töreni gerçekleşti ve yeni kabine açıklandı" şeklinde konuştu. Kahtalı, Türkiye'nin yeni bir sistemle yönetileceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın yemininin ardından Külliye'deki toplantıya 22 ülkenin cumhurbaşkanı, birçok ülkenin de başkan yardımcıları, üst düzey bürokratları ve büyükelçileri katıldı. Allah'a hamd olsun yeni kabinemizde açıklandı. Cumhurbaşkanımızın başkan yardımcısı var. Bürokratik sıkıntılar daha hızlı çözülsün diye bu sisteme geçildi" ifadelerini kullandı.

Çok büyük yatırımların yapıldığına dikkat çeken Kahtalı, "16 yıl içerisinde hem ekonomimizi büyüttük hem de ülkemizin huzur ve refahını daha üst seviyeye çıkartabilmek için terörle mücadele ettik. Bunda da başarılı olduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam edecek" diye konuştu. - MALATYA