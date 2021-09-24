AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan taksi durağına ziyaret - Haberler
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AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan taksi durağına ziyaret

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan taksi durağına ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan Zafer Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan Zafer Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, taksi durağını ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Yapımı devam eden 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin ne zaman faaliyete geçeceğinin sorulması üzerine Çalık, fiziki gerçekleşmenin yüzde 96 seviyesinde olduğunu ve hastanenin yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Bir taksicinin "Sayın Vekilim Allah'a emanet ol, Allah razı olsun. Biz şoför esnafı olarak sizden çok razıyız, sizi her gün saha da görüyoruz. Reisimize de selamlarımızı ilet" sözleri üzerine Çalık, "Sağolun varolun, Allah cümlemizden razı olsun. Tabii ki iletirim." dedi.

Çalık, daha sonra taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milletvekili Çalık, daha sonra Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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