AK Parti Malatya Milletvekili Çalık: "Kılıçdaroğlu, gaf karnesine bir sıfır daha ekledi"
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AK Parti Malatya Milletvekili Çalık: "Kılıçdaroğlu, gaf karnesine bir sıfır daha ekledi"

10.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:19
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, gaf karnesine bir sıfırı da kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili 'Hangi Maraş' cevabıyla eklemiştir.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, gaf karnesine bir sıfırı da kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili 'Hangi Maraş' cevabıyla eklemiştir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Malatya Şubesi ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Çalık, Kılıçdaroğlu'nun kapalı Maraş'tan bihaber olmasına değinerek, "KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılması tüm dünyada ses getirdi. Fakat Kılıçdaroğlu gündemden o kadar bihaber ki 'Hangi Maraş' cevabı veriyor. İşte dünyadan haberi olmayan, 83 milyonluk ülkemizi yönetmeye talip bir ana muhalefet lideri." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gaf karnesinin çok kabarık ve bol sıfırlı olduğunu ifade eden Öznur Çalık, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun gaflarını saymakla bitiremeyiz. Kılıçdaroğlu, gaf karnesine bir sıfır daha ekledi. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, Lefter'i orta sahadan alıp kaleye geçiren, İzmir'de belediye başkanına 'Başkan Haliç'i temizleyecek ve İzmirliler Haliç'te yüzecek.' diyen Kılıçdaroğlu, gaf karnesine bir sıfırı da kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili 'Hangi Maraş' cevabıyla eklemiştir. Oysa kapalı Maraş ile ilgili yakın tarih bilgisi olan herkes KKTC'de bir bölge olduğunu bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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