AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, esnafları ziyaret etti
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AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, esnafları ziyaret etti

29.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:57
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, esnafları ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberindeki partililerle Darende ilçesinde esnafları ziyaret etti.

Ziyarette esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, yeni tip koronavirüs Kovid-19) salgının işletmeler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için Türkiye'nin önemli tedbirler aldığını, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile işçi ve işverenler başta olmak üzere toplumun geniş kesimine ulaşıldığını belirtti.

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Çalık, Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği ile 480 bini aşkın işletmede 3,6 milyon çalışana toplam 22 milyar lira, Malatya'da ise 28 bin çalışana 143 milyonu aşkın ödeme yapıldığını anlatarak, kısa çalışma ödemesi yapılan işçilerin genel sağlık sigortası primlerinin de karşılandığını hatırlattı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalında Türk ordusuna yönelik sözlerini şiddetle kınayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza hakaret eden CHP'nin haddini bilmez milletvekilini şiddetle kınıyor, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bilinmelidir ki milletimiz için ordu, vatan, bayrak ve Kuran-ı Kerim kutsaldır. Kimse bu kutsallarımıza dil uzatamaz, uzatanlara da gereken cevabı hem milletimiz hem devletimiz verir. Şunu herkes bilmelidir ki bizler daima ordumuzun yanındayız. Cenab-ı Allah'ta ordumuzun yardımcısı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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