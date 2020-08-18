AK Parti Malatya Kadın Kollarında görev değişikliği
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AK Parti Malatya Kadın Kollarında görev değişikliği

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından Malatya Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Özlem Pelitoğlu, vekaleten görevi yürüten Kibar Aslan'dan başkanlığı devraldı.

AK Parti Malatya Kadın Kollarında görev değişikliği
18.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:46

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından Malatya Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Özlem Pelitoğlu, vekaleten görevi yürüten Kibar Aslan'dan başkanlığı devraldı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreninde ilk olarak söz alan Kibar Aslan, Aynur Oğuzhan'ın istifası ile vekaleten göreve geldiğini belirterek, bugün başkanlığı Özlem Pelitoğlu'na devrettiklerini söyledi.

Daha sonra söz alan yeni Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ise şuana kadar AK Parti'nin başarısı için görev alan herkese teşekkür ederek, "Milletimizin yüreği ile kurduğu, hamurunu yoğurduğu, kumaşını dokuduğu, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile ortaya çıkan AK Parti'miz 19 yılını geride bıraktı. Bu 19 yıllık tarihte var olmanın, her dönem de görev almanın onuru içindeyim" dedi.

Başkan Pelitoğlu, kendisini bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kadın Kolları Genel Merkez Başkanı Lütfiye Selva Çam'a teşekkür ederek Malatya'da tüm teşkilat ile birlikte el birliği ile AK Parti'nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Son olarak söz alan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da, AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü dile getirerek, çıtayı daha ileri taşıma adına bayrağı devralan Özlem Pelitoğlu'na başarılar diledi.

Malatya'da bu bayrağı daha yukarılara taşıma adına el birliği ile çalışacaklarını da belirten Koca, "Hem kadın hem de gençlik kollarının yanında olacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

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