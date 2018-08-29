AK Parti Malatya İl Yönetimi Yenilendi

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, partisinin yeni il yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Koca, 24 haziran seçimlerinden önce, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığına atandığını anımsattı.

Değişim ve reform diyerek, yeni bir döneme girdiklerini ve teşkilat olarak ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Bu heyecanla aramıza yeni arkadaşlarımızı aldık. Yeni yönetim kurulunu oluştururken, partimize gönül veren insanlarla istişare etmeye gayret etti. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kenti kucaklayacak ve şehrin her kesimine hitap edebilecek ve kamuoyunun beklentilerini de karşılayacak bir yönetim listesi oluşturmaya çalıştık. AK Parti erdemliler hareketidir, partide resmi listede bulunmakla bulunmamak arasında fark yoktur."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise AK Parti'den önce ülkenin IMF'den borç aldığını hatırlatarak, AK Parti ile o günlerin artık geride kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunun millete güven verdiğini kaydeden Polat, "Bugün iradesini ortaya koyan ve bölgesinde sözü olan bir Türkiye var. Bundan sonra da böyle olacak, o eski Türkiye'den artık eser bulamayacaklar. AK Parti davası millet davasıdır. Bundan sonrada millete hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Koca, konuşmaların ardından teşkilatta geçmişte görev almış tüm üyelere teşekkür ederek, yeni yönetim listesini açıkladı.

Programa Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partililer katıldı.