AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan görevini bıraktı
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AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan görevini bıraktı

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, yürütmüş olduğu İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan görevini bıraktı
12.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:20

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, yürütmüş olduğu İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Oğuzhan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'de 6 yıl İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Şimdi de 5 yıldır azimle sevgiyle yürütmüş olduğum, Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimi Genel Merkezde yaptığım istişareler sonucu Genel Merkezin takdirleri ile bırakıyorum. İlk olarak bizlere bu kademelerde, bu dava için hizmet vermemize vesile olan sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu onuru bizlere yaşattığı için teşekkür ediyorum. Genel Merkezimizin takdirleriyle yürütmüş olduğum, il kadın kolları başkanlığı görevime bir süre ara veriyorum. Ancak, burada şunu belirtmek istiyorum, bu bir bitiş değil, yeniden başlangıçtır. Partimizin, davamızın her zaman yanında olduğumu, sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum."

Oğuzhan, "AK Parti bir aşk hikayesi, bir dava hareketidir. Her zaman partimizin ve davamızın yanında olacağız. Bu yolda yapmış olduğumuz çalışmalarda bu azmi elimizden geldiğince göstermenin gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, partiye verdiği emekten dolayı Oğuzhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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