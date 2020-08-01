AK Parti Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma töreni
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AK Parti Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma töreni

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma töreni
01.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:53

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yeni tip korona (Covid-19) virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulan bayramlaşma törenine AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten ile gençlik ve kadın kolları yönetimi, ilçe belediye başkanları, il yönetimi ve partililer katıldı.

Bayramlaşma töreninde ilk olarak söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Av. İhsan Koca, geçtiğimiz günlerde müzeden yeniden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Cami'ne değinerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm ülke olarak onun mutluluğunu yaşadık. İslam alemi Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadette açılmasının mutluğunu yaşadı" dedi.

Yine bu yıl süper ligden düşmenin kaldırılmasına da değinen Koca, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile Yeni Malatyaspor'umuz ligden düşmedi. Kurban Bayramını bu müjdelerle birlikte yaşadık" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "Ayasofya camisinin ibadette açılması her şeyden önce bir Müslüman olarak beni duygulandırdı. Bizlere bu duyguları yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir Müslüman olarak, birey olarak teşekkür ediyorum. Yıllarca Ayasofya için eylemler yaptık, otobüslerle insanları oraya taşıdık, yılda bir defada olsa Ayasofya'da namaz kıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu milletimizde 18 yıldır Cumhurbaşkanımız arkasında dik durmasıyla Ayasofya müze olarak kullanılıyordu şimdi ise Ayasofya cami olarak ibadete açıldı" dedi.

Milletvekili Öznur Çalık'ta son günlerde Malatya'da korona vakalarının artışta olduğunu anımsatarak bu dönemde sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması ve Yeni Malatyaspor'un ligde kalması ile çifte bayram yaşadıklarını ifade eden Çalık, ayrıca bu yıl TMO'nun da kayısı olacak olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs ile mücadele de Türkiye'nin önemli bir başarı gösterdiğini belirterek, "Hükumetimizin yapmış olduğu icraatlara baktığımızda ne salgın nede dünya da baş gösteren ekonomik krizin, ticaretin küçülmesine rağmen bizler dev eserlere imza atmış durumdayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye büyümeye ve hizmet etmeye devam ediyor. AK parti, iktidarlarında bizler hep devrim niteliğinde işlere imza attık, hep milletimizi özgürleştirme yolunda adımlar attık" ifadelerini kullandı.

Zincirleri kırma yolunda adımlar attıklarını ve Ayasofya'yı yeniden cami olarak ibadete açtıklarını dile getiren Tüfenkci, "Allah'a hamd olsun, vurulan zincirleri kırmış olduk. Milletimizin gönlündeki o sevinci bir anlamda yıpratma adına, küçültme adına muhalefet Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yeni bir tartışmayı başlattığını da görüyoruz. Esasında Türkiye'de hiç kimsenin Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir sorunu yok. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ile ilgili sözde söylenemez ama birileri sırf bu sevinci gölgelemek adına Atatürk tartışmasıyla Türkiye'nin gündemini işgal etmeye başladı. Aslında bizim buna izin vermememiz lazım. İnsanlarımıza doğruları anlatmamız lazım, AK Parti ve teşkilatlar olarak bizlerin her zaman uyanık olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Tüfenkci, 30 büyükşehir içerisinde yer alan Malatya'nın içme suyunun en ucuz verildiği il olduğunu da ifade ederek, "Ama sokakta vatandaşlar 'Biz ne kadar yüksek su tüketiyoruz' diyor. Temizlik noktasında belediyelerimiz süper işler çıkarıyor. Adana Belediyesin halini gidin görün ve küçük ilçe belediyemize bakın durumu karşılaştırın. Biz yaptıklarımızı anlatma noktasında gerçekten çok geride kalıyoruz. Gittiğimiz her yerde bu konuları konuşmamızda fayda var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımına başlayacağını açıklamasının da Malatya'da tüm kesimleri mutlu ettiğini kaydeden Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'un da ligde kalması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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