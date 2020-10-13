AK Parti Malatya'da kongre hazırlıklarına başladı
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AK Parti Malatya'da kongre hazırlıklarına başladı

13.10.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:43
AK Parti Malatya'da kongre hazırlıklarına başladı

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Malatya 7. Olağan İl kongresinin hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Malatya 7. Olağan İl kongresinin hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Başkan Koca, beraberinde Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Malatya 7. Olağan İl kongresi öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Malatya Dede Korkut Restorantta düzenlenen toplantıda konuşan İhsan Koca, kongrenin Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

"Malatyalı hemşehrilerimizi kongremize bekliyorum"

Koca, kongre hazırlıklarına geniş bir grupla start verdiklerini, organizasyondan karşılama ekibine kadar her detayı düşündüklerini belirterek, "Sivil toplum örgütleri temsilcilerinden, sosyal kuruluşlardan, kuruluştan beri görev yapan il başkanlarımız, eski milletvekillerimiz, muhtarlarımız, partililerimiz, delegelerimiz yani davet edilmesi gerekenler davet edilecek. Ama ben şimdiden tüm Malatyalı hemşerilerimizi kongremize bekliyorum" dedi.

"Biz hep birlikte AK Parti'yiz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Büyükşehir olarak bütün teşkilatlarla birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olacaklarını ifade ederek, "Biz hep birlikte AK Parti'yiz. İlçelerimizde Belediye Başkanlarımızla birlikte tüm teşkilatımız tek yumruk şeklinde yoğun bir çalışma içerisinde bütün hemşerilerimizi davet etme noktasında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Malatya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacağız"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, Malatya teşkilatının kongre tecrübesi ve deneyimi olan bir teşkilat olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya çok önem verdiğini söyledi. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Malatya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını, bunun için çok iyi bir hazırlık süreci geçirileceğini vurguladı.

"AK Parti, gücünü milletten alan bir dava partisidir"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya özel sevgisi olduğunu belirterek, AK Parti'nin veda değil vefa partisi olduğunu ifade etti. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, AK Parti'nin gücünü milletten alan bir dava partisi olduğunu söyledi. - MALATYA

AK Parti Malatya'da kongre hazırlıklarına başladı
AK Parti Malatya'da kongre hazırlıklarına başladı
AK Parti Malatya'da kongre hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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