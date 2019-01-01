AK Parti Mahalle ve Sandık Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İl Teşkilatı, Kayalık ve Malazgirt mahalle teşkilatı ile sandık yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Kılınç, İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Kayalık Mahalle Başkanı Mehmet Tunçmen ile Malazgirt Mahalle Başkanı Celal Taştan katıldı. Partinin mahalle teşkilatı ve sandık yönetim kurulu üyeleriyle seçim ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirten AK Parti Merkez ilçe başkanı Av. Mustafa Alkayış, "Mahalle bazlı çalışmalar kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Teşkilat olarak 33 mahallemizde teşkilat başkanı, sandık başkanı ve müşahit belirleme çalışmalarımızı tamamlamıştık. Ama daha öncede belirttiğimiz gibi 31 Mart sabahına kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Mahallelerimizde yapacağımız toplantılarımızın hemen ardından, aynı mahallelerimizle bu kez il teşkilat banımızda bir araya geldik. Şimdi de sayın vekillerimiz olursa onlarla, yoksa il başkanımız, belediye başkan adayımız ve teşkilat yöneticilerimizle birlikte mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz, bugünde Kayalık ve Malazgirt mahallelerimize misafir olduk. Toplantılar kapsamında mahalle teşkilat başkanlarımızın, sandık başkanlarımızın ve müşahitlerimizin çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz oldukça verimli geçen toplantılarımız devam edecektir. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Kayalık ve Malazgirt mahallelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

31 Mart sabahına kadar olan zamanın her gününü en iyi şekilde değerlendirmek adına teşkilat olarak çalışmalara devam edeceklerini dile getiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Belediye başkan adayımız, il teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ilçe teşkilatımız kendi programları doğrultusunda çalışmaları sürdürdükleri gibi zaman zaman da hep birlikte çalışmalarımız devam ediyoruz. Bugünde Kayalık ve Malazgirt mahallelerimizin teşkilatlarıyla bir araya geldik. Seçim sabahına kadar durmadan devam edeceğiz. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Kayalık ve Malazgirt mahalle teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gittikleri her yerde AK Parti'ye ve şahsına gösterilen alakadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren AK Parti Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Kılınç, "Kendi programımız dışında teşkilatımızın hazırlamış olduğu programlara da iştirak etmeye gayret ediyoruz. Bugünde Kayalık ve Malazgirt mahalle teşkilatlarımızla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Onların yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Mahallelerinde var olan sorunları dinledik. Mahalle bazlı çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. 31 Mart tarihine kadar çalışmalarımızı sürdürüp, bu seçimden de zaferle, anlımızın akıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA