AK Parti Maçka ve Yomra ilçe kongreleri yapıldı
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AK Parti Maçka ve Yomra ilçe kongreleri yapıldı

AK Parti Maçka ve Yomra ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

AK Parti Maçka ve Yomra ilçe kongreleri yapıldı
12.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:56

AK Parti Maçka ve Yomra ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

AK Parti Maçka İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi, ilçe merkezindeki salonda yapıldı.

Kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili, Trabzon bölge koordinatörü Polat Türkmen'in divan başkanlığını yaptığı kongrede tek listeyle seçime gidildi.

Mevcut İlçe Başkanı Sedat Kongur, kongrede yeniden başkan seçildi.

AK Parti Yomra İlçe Başkanlığı Kongresi

AK Parti Yomra İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi de gerçekleştirildi.

Milletvekili Türkmen'in divan başkanlığını yaptığı kongreyi, AK Parti Milletvekilleri Salih Cora, Balta ve Ayvazoğlu, Belediye Başkan Vekili Ataman, İl Başkanı Revi de takip etti.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut İlçe Başkanı Avni Adanur yeniden başkan seçildi.

Kaynak: AA

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