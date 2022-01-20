AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Abdussamed Kayalı atandı - Haberler
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AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Abdussamed Kayalı atandı

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Abdussamed Kayalı atandı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Abdussamed Kayalı'nın atandığını bildirdi.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Abdussamed Kayalı'nın atandığını bildirdi.

Milsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Kayalı'nın, 10 Ocak'ta gerçekleştirilen temayül yoklamasında ilçe başkanı adayı olarak belirlendiğini belirtti.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakatın ardından ilçe başkanlığına Kayalı'nın atandığını ifade eden Minsolmaz açıklamasında, "Lüleburgaz İlçe Başkanı olarak atanan Abdussamed Kayalı'yı kutluyor, görevinde başarılar diliyorum. Görevini başarıyla gerçekleştiren Mücahit Murat Şahin'e ve değerli yönetimine, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Recep Pınzıklı'nın vekalet edeceği bildirildi.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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