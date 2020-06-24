AK Parti'lilerden Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyaret
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AK Parti'lilerden Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyaret

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

AK Parti'lilerden Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyaret
24.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:00

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Eskişehirlilere en iyi hizmetin götürülmesi noktasında ortak geliştirilen projelere büyük önem vereceklerini belirtti.

Ayyıldız, ortak akılla işlerin daha kolay çözüleceğine dikkati çekti.

Avcı, Günay ve Çalışkan ise Ayyıldız'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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