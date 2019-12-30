AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü
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AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere konusunda muhalefet partilerini bilgilendirmek ve desteklerini almak için ikna turuna çıktı. Çavuşoğlu bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

30.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:31
AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı , 'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere konusunda muhalefet partilerini bilgilendirmek ve desteklerini almak için ikna turuna çıktı. Çavuşoğlu bu kapsamda CHP Genel Başkanı ile bir araya geldi.


Beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ne gelen Çavuşoğlu'nu, partiye girişinde CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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