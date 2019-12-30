AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü

30.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere konusunda muhalefet partilerini bilgilendirmek ve desteklerini almak için ikna turuna çıktı. Çavuşoğlu bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.



Beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ne gelen Çavuşoğlu'nu, partiye girişinde CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı. Euronews.com'da Görüntüle