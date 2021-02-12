AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
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AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı

12.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:53
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı

AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandıAK Parti Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Tokat'ta yapımı devam eden yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi.

AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Tokat'ta yapımı devam eden yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi.

Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisi içine yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 520 milyon liraya ihale edilen havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları, çift vardiyalı sürdürülüyor.  Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Havaalanı Müdürü Mustafa Konca havalimanı inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. 

'2021 YILININ SONUNDA BİTİRECEĞİZ'Tokat Havalimanı'nın Türkiye açısından önemli olduğunu belirten Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Tokat Havalimanı özellikle tarımsal üretimin Tokat dışında ihracat anlamında dünyaya gönderebilmemiz açısından çok önem arz ediyor. İnşaat 2018'de başladı. Alt yapı ihalemiz güzel bir şekilde neticelendi. Üst yapının ihalesini alan firma yüzde 70'ini tamamlayabildik. Kalan yüzde 30'luk kısım için ihale tamamlandı ve alan firmaya tebliğ edilecek. Firma da inşaatına başlayacak. Baktığımız zaman az bir işimiz kaldı. Biz 2020 yılı Haziran ayını hedeflerken, 2021 yılı tamamlanmadan bu havalimanımızın hazır olmasını ve Tokatımızın hizmetine geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu 1 yıllık gecikmede pandeminin çok büyük bir payı var. Pandemi, uçuşlara büyük bir sınırlama getirmiş oldu. Böyle bakıldığı zaman fiilen Tokat için büyük bir kayıp olmadığını söyleyebilirim. Tokat Ak Parti milletvekillerimizle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız takip ediyor. Tokatlı hemşerilerimiz sürekli soruyorlar. İnşallah 2021 yılının sonuna kadar havalimanımızı bitireceğiz ve Tokatlının hizmetine açacağız" dedi. 'TOPLAM MALİYET 520 MİLYON'

Projenin toplam maliyetinin 520 milyon lira olduğunu söylen Zengin, "Şu ana kadar öngörülen maliyet 412 milyon. Kargo terminalimiz de olsun istedik, bununla beraber 520 milyon liraya mal olacak. Bunlar Tokat ve Türkiye için çok büyük rakamlar. Devletimizin bu vermiş olduğu hizmeti gördüğümüzde etkileniyor ve duygulanıyoruz. O yüzden bu işleri alan firmaların da bunların ne kadar kıymetli olduğunu, her birimizin parasıyla yapıldığını unutmadan bu işleri yapması lazım. Tokat Havalimanının yüzde 90'nının bittiğini söyleyebiliriz" diye konuştu. 

AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
AK Parti'li Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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