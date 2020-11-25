AK Parti'li Zengin: Kadına şiddeti, rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadına şiddet ile mücadele konusunda, "Sadece rakamlar üzerinden konuşmak az ama rakamlardaki gelişmeyi de görmemiz lazım. Bu konuyu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim. Rakamlar bize fikir veriyor kadına karşı şiddete karşı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadına şiddet ile mücadele konusunda, "Sadece rakamlar üzerinden konuşmak az ama rakamlardaki gelişmeyi de görmemiz lazım. Bu konuyu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim. Rakamlar bize fikir veriyor kadına karşı şiddete karşı. Hiç kimse kadın cinayetlerini savunmuyor. 10 aylık rakamlar Türkiye'de hayatını kaybeden kadınların oranında yüzde 24 oranında geriye gidiş var" dedi.

AK Parti'li Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü hakkında konuştu. Kadına şiddet meselesini sadece rakamlar üzerinden konuşmanın yeterli olmadığını aktaran Zengin, "Sadece rakamlar üzerinden konuşmak az ama rakamlardaki gelişmeyi de görmemiz lazım. Bu konuyu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim. Rakamlar bize fikir veriyor kadına karşı şiddete karşı. Hiç kimse kadın cinayetini savunmuyor. 10 aylık rakamlar Türkiye'de hayatını kaybeden kadınların oranında yüzde 24 oranında geriye gidiş var" diye konuştu.

'HAYATLARI KURTULAN KADINLARI ÖNE ÇIKARMALIYIZ'

Zengin, kadın cinayetlerinin kimse tarafından savunulamayacağını belirterek, "Kadınlara, başına bir iş geldiğinde nereye gitmeleri gerektiğini anlatmamız lazım. Adını bilmediğimiz fakat hayatları kurtulan kadınlarımız da var. O hayatları kurtulan kadınları öne çıkarmamız lazım. Özellikle kadın konusunu böylesine marazlı gibi konuşmak, kadınlar için çok büyük bir haksızlık. Yapılan iyi işleri görmek fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.

Zengin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda üç bakanlığın çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bu çalışmaların yöntemleri arasında farklılıklar var. Adalet Bakanlığımız 19 Aralık 2019 tarihinde bir genelge yayınladı. Genelgede, kadına karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasında ortaya çıkabilen problemlerin tamamen izalesi için bir uygulama yönetmeliği yayınladı. Hakim ve savcılarımıza bu konuya dair neyi, nasıl yapmaları gerektiğine dair genelge ortaya koymuş oldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, Aile içi ve kadına yönelik şiddet büroları kurulmaya başlandı."

Öte yandan, Özlem Zengin, hayvan haklarını korumaya yönelik yasal düzenlemenin ocak ayında Meclis gündemine taşınacağını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR