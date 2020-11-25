AK Parti'li Zengin: Kadına şiddeti, rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadına şiddet ile mücadele konusunda, "Sadece rakamlar üzerinden konuşmak az ama rakamlardaki gelişmeyi de görmemiz lazım. Bu konuyu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim. Rakamlar bize fikir veriyor kadına karşı şiddete karşı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadına şiddet ile mücadele konusunda, "Sadece rakamlar üzerinden konuşmak az ama rakamlardaki gelişmeyi de görmemiz lazım. Bu konuyu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim. Rakamlar bize fikir veriyor kadına karşı şiddete karşı. Hiç kimse kadın cinayetlerini savunmuyor. 10 aylık rakamlar Türkiye'de hayatını kaybeden kadınların oranında yüzde 24 oranında geriye gidiş var" dedi.
AK Parti'li Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü hakkında konuştu. Kadına şiddet meselesini sadece rakamlar üzerinden konuşmanın yeterli olmadığını aktaran Zengin, "Sadece rakamlar üzerinden konuşmak az ama rakamlardaki gelişmeyi de görmemiz lazım. Bu konuyu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim. Rakamlar bize fikir veriyor kadına karşı şiddete karşı. Hiç kimse kadın cinayetini savunmuyor. 10 aylık rakamlar Türkiye'de hayatını kaybeden kadınların oranında yüzde 24 oranında geriye gidiş var" diye konuştu.'HAYATLARI KURTULAN KADINLARI ÖNE ÇIKARMALIYIZ'
Öte yandan, Özlem Zengin, hayvan haklarını korumaya yönelik yasal düzenlemenin ocak ayında Meclis gündemine taşınacağını aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR