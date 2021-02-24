AK Parti'li Zengin'in cezaevlerine ilişkin sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda tartışma yaşandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in bir televizyon kanalında sarf ettiği "Bu insanlar talimatla artık bebek sahibi oluyorlar, 'Hamile, bebekli kadınlar cezaevinde var.' demek için.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in bir televizyon kanalında sarf ettiği "Bu insanlar talimatla artık bebek sahibi oluyorlar, 'Hamile, bebekli kadınlar cezaevinde var.' demek için." şeklindeki sözleri, Meclis Genel Kurulunda tartışmaya neden oldu.

Genel Kurulda, uluslararası sözleşmelerin görüşmeleri sırasında söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e yönelik sosyal medyadan yapılan saldırıyı kınadığını ancak iktidardan HDP milletvekilleri için aynı tavrı beklemediğini söyledi.

AK Parti'li Zengin'in "terör örgütlerinin talimatıyla hamile kalan mahkumların bulunduğu" yönündeki açıklamasını anımsatan Kerestecioğlu, "Bu sözleri nereye sığdıracağımı bilemiyorum. Bir kadının ağzından, kadın bedenini, kimliğini bu denli yok sayan bir söz nasıl çıkabilir inanın havsalam almıyor." dedi.

Kerestecioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına eski ve yeni milletvekilleri tarafından büyük miktarda pullar gönderildiği, bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğu" şeklindeki açıklamalarını eleştirirken, "Sayın Şentop'un laflarına bakılırsa pul ve mektup örgütü diye bir örgüt ya da suç tipi de çıkabilir yakında." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kerestecioğlu'nun, TBMM Başkanı Şentop ve AK Parti'li Zengin'e yönelik sözlerini reddettiklerini vurguladı.

Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarının yer aldığı bir haber metnini göstererek, CHP'li Özel'in de "FETÖ mensuplarının örgütün talimatıyla gebe kaldıklarına" işaret ettiğini aktardı. Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Özlem Hanım bunu söylememiş. Sayın Özgür Özel de FETÖ terör örgütünün 'emirle hamile kalın.' şeklindeki sözünü bir eleştiri anlamında ifade etmiş. Terör örgütlerinin talimatları hususuna Sayın Özlem Zengin Hanımefendi de dikkat çekmektedir. Bu konuda eleştirilerinizin hiçbir yeri, tutarlılığı yoktur. Ters yüz edilmemesi gereken şey hakikattir. Siyaset, ahlak ve hakikat üzerine bina edilmelidir. Öncelikli olarak doğruları ortaya koymak siyasetçinin görevidir. Ancak görüyoruz ki biraz önce gündeme taşıdığınız hususlar, hakikatleri ters yüz etmeye dönük hususlardır. Her konuyu, bu şekilde bir propaganda yönetimine çevirdiğiniz de milletimizin gözünden kaçmamaktadır." değerlendirmelerinde bulundu.

"Sayın Özhaseki, PKK terör örgütünü lanetlemiştir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerinden söz alarak, AK Parti'li Akbaşoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Özel'e ilişkin sözlerine, "Şimdi, kel başa şimşir tarak diyeceğim, herkes bana bakacak." yanıtını verdi.

Özgür Özel'in sözleriyle Özlem Zengin'in ifadelerinin arasındaki alakayı soran Özkoç, "Özgür Özel, FETÖ'nün, örgüt sistemleri içerisindeki bir mekanizmasını anlatmış. Diğeri ise tamamen cezaevindeki kadınlarla ilgili. Özlem Zengin'e yapılan saldırıyı da kınıyorum. Artık bunu bırakmak lazım. Orada kadına yönelik söylenen şeyi, tarih boyunca bütün kadınlar hatırlayacaktır. Onun için bunun üzerini hiçbir şeyle örtemezsiniz. Özgür Özel'in söylediğiyle de bunun hiçbir alakası yok." diye konuştu.

HDP'li Kerestecioğlu, yeniden söz alarak "Hiçbir kadın ya da erkek, bir kadın bedeni üzerine 'Siz talimatla bebek sahibi oluyorsunuz, sırf cezaevinde bebekli kadınlar var demek için.' diyemez. Bu sözleri söyleyenleri kadınlara havale ediyorum. Seçmenimize beddualar eden Özhaseki'yi de zaten halk siyasetin dışına tamamen havale etti, onu havale edecek bir yer yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Akbaşoğlu ise "Sayın Özhaseki, PKK terör örgütünü lanetlemiştir. Onu lanetlemeyenlere, kınamayanlara yönelik söz söylediğini kendisi de açıklamıştır. Hiçbir şekilde sözü çarpıtmanın bir manası yoktur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman