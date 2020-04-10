AK Parti'li Zengin: Genel Kurulu, hafta sonu da çalıştırmak istiyoruz
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Özlem Zengin, AK Parti, Politika

AK Parti'li Zengin: Genel Kurulu, hafta sonu da çalıştırmak istiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, zorlu süreçte son zamanların en önemli yasla düzenlemesi Ceza İnfaz Yasası teklifini görüştüklerini söyleyerek, "Bir günde milletvekilleri 6 bin maske tüketmiş.

10.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:47
AK Parti'li Zengin: Genel Kurulu, hafta sonu da çalıştırmak istiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, zorlu süreçte son zamanların en önemli yasla düzenlemesi Ceza İnfaz Yasası teklifini görüştüklerini söyleyerek, "Bir günde milletvekilleri 6 bin maske tüketmiş. Biz MHP ile birlikte Genel Kurulu, cumartesi, pazar ve pazartesi de çalıştırmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Zengin, zorlu süreçte son zamanların en önemli yasal düzenlemesi olan Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşüldüğüne vurgu yaparak, HDP'nin bu yasayı çıkarmamak için elinden geleni yaptığın söyledi. Zengin, "Meclis en zor şartlarda görev yapıyor şu günlerde. Yaklaşık bu kanun üzerinde 7 aydır çalışıyoruz. Zor bir kanun, çok tarafı var. Daha ziyade cezaevi içerisinde olanlar üzerinden konuşuyoruz. Tabii bu suçun mağdurları var. Toplum üzerinde yarattığı etkileri var. İnce bir çizginin üzerinde yürüyoruz; zor bir süreç. Genel Kurul'da da görüşmelerin ne kadar gergin geçtiğini görüyorsunuz. Özellikle HDP Grubu'nun devamlı olarak yoklama talebi var" dedi.

'BİR GÜNDE 6 BİN MASKE TÜKETİLMİŞ'Özlem Zengin, bu süreçte çok zor şartlar altında, çok zor bir kanun görüştüklerini belirterek, "Bizim vazifemiz; burada görev yapan milletvekillerinin sağlığını korumak. Bir günde milletvekilleri 6 bin tane maske tüketmiş; çünkü içerisi kalabalık, içeride nefes almak çok zor. Maske ile konuşmak çok zor. Bu şartlar altında görev yaparken, çok tabii olarak insani anlamda bir anlayış bekliyorsunuz. Bu şartlara uygun bir çalışma performansı, bir anlayış bekliyoruz" diye konuştu.'MECLİS ARA VERMEDEN ÇALIŞACAK

Toplumun beklentileri karşısında infaz düzenlemesini bir an önce çıkarmak istediklerini kaydeden Zengin, "MHP ile birlikte Genel Kurul'u cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de aralıksız çalıştırmak istiyoruz. Bu kanun ile ilgili kamuoyunda çok büyük bir anlatılar var. Gerçek bükülüyor. Bu kanunla ilgili kodlamalar yapılıyor. Bu kodlamalar üzerinden anlatılıyor. Kamuoyu tahrik edilerek, gerçek bükülüyor. Terör, cinsel ve kasten adam öldürmeye dönük suçlarda indirim getirilmiyor. Kadınları rahatsız edecek hiçbir kanun buradan çıkamaz. Kadınlar rahat olsun, onların hak ve hukukları burada korunuyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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