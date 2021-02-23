AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi
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AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi

23.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:46

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Y. adliyeye sevk edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Y. adliyeye sevk edildi.

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y.'nin Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli, evinde arama yapılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi
AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi
AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi
AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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