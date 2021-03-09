AK Parti'li Yurdunuseven: "Kadına karşı şiddet suçlarını soruşturan büroları ülke geneline yaygınlaştırıyoruz"
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AK Parti'li Yurdunuseven: "Kadına karşı şiddet suçlarını soruşturan büroları ülke geneline yaygınlaştırıyoruz"

09.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:00
AK Parti'li Yurdunuseven:

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İnsan Hakları Eylem Planı ile kadına karşı şiddet suçlarını etkin bir şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke geneline yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İnsan Hakları Eylem Planı ile kadına karşı şiddet suçlarını etkin bir şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke geneline yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Yurdunuseven, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, şehit anneleri başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlara yönelik her türlü şiddeti kınayan Yurdunuseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na değindi.

Eylem planında kadın haklarına yönelik düzenlemelerin olduğuna işaret eden Yurdunuseven, kamu kurumlarının, tek bir kadının bile şiddete maruz kalmadığı güne kadar toplumun bütün kesimleriyle iş birliği yaparak mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Yurdunuseven, "İnsan Hakları Eylem Planı ile kadına karşı şiddet suçlarını etkin bir şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırılmış sebebi boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Israrlı takip fiilini ayrı bir suç unsuru olarak düzenliyoruz. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesini sağlıyoruz." dedi.

Eylem planında, kişilere yönelik fiziksel şiddetin yanında ayrıca onur ve haysiyetini koruyan düzenlemelerin de yer aldığını vurgulayan Yurdunuseven, ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile ve toplum hayatında kadınların karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için birçok adımın atıldığını anlattı.

Yurdunuseven, seçim bölgesi Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evlerinin açılışını yaptıklarını ve bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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