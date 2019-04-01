AK Parti'li Yüksel'den Seçim Açıklaması

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Yüksel açıklamasında, "Fatsa ile ilgili hayallerimizi gerçekleştirmek ve daha yaşanabilir bir Fatsa kurmak için 'Cumhur İttifakı' ile çıktığımız bu yolculukta, yeni dostluklar kurup Fatsa sevdalısı nice gönül dostlarımızla tanışıp, hasbihal edip Fatsamızı konuştuk. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen partili ve partisiz tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunarım. Kampanya sürecinde ve almış olduğumuz sonuçta emeği geçen parti yönetimime, kadın kollarıma, gençlik kollarıma ve gece-gündüz demeden çalışan gizli kahramanlarımıza sevgi ve saygılarımla teşekkür ederim. Almış olduğumuz sorumluluğun ve Fatsa için yapılması gerekenlerin bilinci ile hepinize en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA