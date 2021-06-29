AK Parti'li Yılmaz, Servetiye Cephesi'nin Sakarya destanına büyük katkı sağladığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Yılmaz, Servetiye Cephesi'nin Sakarya destanına büyük katkı sağladığını söyledi

AK Parti'li Yılmaz, Servetiye Cephesi'nin Sakarya destanına büyük katkı sağladığını söyledi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Milli Mücadelede Servetiye Cephesi'nin önemine işaret ederek, verilen mücadelenin, Yunan birliklerinin Sakarya'ya takviye kuvvet olarak geçmesini engellediğini ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde yazılan destana büyük katkı sağladığını belirtti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Milli Mücadelede Servetiye Cephesi'nin önemine işaret ederek, verilen mücadelenin, Yunan birliklerinin Sakarya'ya takviye kuvvet olarak geçmesini engellediğini ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde yazılan destana büyük katkı sağladığını belirtti.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, Kocaeli'de Servetiye kahramanlarının verdiği mücadelenin de 29 Haziran sabahında zaferle neticelendiğini hatırlattı.

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi'nin onurlu mücadelesini dile getiren Yılmaz, "Burada verilen mücadele, Yunan birliklerinin Sakarya'ya takviye kuvvet olarak geçmesini engellemiş, Sakarya Meydan Muharebesi'nde yazdığımız destana büyük katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Yılmaz, 145 kişinin destansı bir mücadele verdiğini belirterek, "Ben de bu mücadeleyi veren bir dedenin torunu olarak, bu mücadeleyi vererek bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı habere sert tepki: Özür dilenmesi lazım
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı habere sert tepki: Özür dilenmesi lazım
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Taner Ölmez Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Mert Müldür Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Yılmaz, Servetiye Cephesi'nin Sakarya destanına büyük katkı sağladığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:54:44. #1.14#

title