AK Parti'li Yılmaz: Milli Gelirimiz 3,1 Trilyon Lirayı Buldu

AK Parti Ekonomi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomisinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, "Geçen yıl Türkiye'nin toplam yatırımları 900 milyar lirayı aştı. Milli gelirimiz, 3,1 trilyon lirayı buldu. Bu yıl yatırım sürecinin devam etmesini bekliyoruz. İnşallah bu yıl 1 trilyon lirayı aşan bir yatırım göreceğiz" dedi.

Memleketi Bingöl'e gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında ekonomik konulara değinen Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki büyümenin Hindistan ve Çin gibi ülkeleri geride bıraktığını söyledi. Türkiye ekonomisinin geçen yıl iyi bir performans gösterdiğini anlatan Yılmaz, 7,4'lük bir büyümenin sağlandığını bu büyüme oranının ise G20 içinde Türkiye'yi birinci sıraya taşıdığını söyledi. Yılmaz, "2016'da hain bir darbe girişimi yaşadık. O darbe girişiminden sonraki yıl büyümeyi sağlamamız, ayrıca çok anlamlı. Ekonomimizin gücünü ispatlayan bir durumdur" dedi.

'İSTİHDAM ARTIŞINDA GÜNEYDOĞU'NUN ÖNEMLİ PAYI OLDU'

İstihdam artışında geçen yılın büyümesinde Güneydoğu'nun önemli bir payı olduğuna dikkat çeken Ak Partili Yılmaz, "İstihdam artışının yüzde 14'ü tek başına Güneydoğu'dan kaynaklandı. Güneydoğu'da 140 binin üzerinde yeni iş, istihdam ortamı oldu. Tüm bu rakamlarla Türkiye büyümesine devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, öncü göstergelere baktığımız zaman büyümemizin devam ettiğini görüyoruz. Henüz istatistikler açıklanmadı. Haziran ayında belli olacak. Ancak, öncü göstergelere baktığımız zaman 2018 yılı ilk çeyreğinde büyümeye devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

'1 TRİLYON DOLARI AŞACAK YATIRIMLARI GÖRECEĞİZ'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl Türkiye'nin toplam yatırımlarının 900 milyar lirayı geçtiğini de ifade ederek, "Milli gelirimiz, 3,1 trilyon lirayı buldu. Bu yıl, yatırım sürecinin devam etmesini bekliyoruz. İnşallah 1 trilyon TL'yi aşan bir yatırım göreceğiz bu sene. Ağırlıklı olarak özel sektör yatırımları var. Ekonomimizin bünyesi geçmişe göre daha sağlam. Bankacılık sistemimiz çok güçlü. Küresel krizde birçok ülkede bankalar batarken, Türkiye'de çok şükür çok sağlam bir sistemimiz var. Sermaye yeterlilik oranlarımız yüzde 17'lere yakın. Bütçe açığı Türkiye'de çok düşük seviyelerde. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,5'lar civarında. Avrupa'daki kriterler yüzde 3, bizimki şu anda yüzde 1,5 civarında ve olumlu bir noktada. Bizim için en temel mesele, cari açığı aşağıya çekmek" dedi. - Bingöl