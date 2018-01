AK Parti'li Yılmaz: "Ekonomimiz 1 Milyon 233 Bin Yeni İstihdam Üretmiş"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstihdam dostu bir büyüme sağladık. Bunu da istihdam rakamlarından görüyoruz. TÜİK'in en son açıkladığı Eylül ayı rakamları olarak baktığımızda, 2016 Eylül, 2017 Eylül ile mukayese ettiğimizde bir yıllık dönemde ekonomimiz 1 milyon 233 bin yeni istihdam üretmiş. Nüfusa oranla baktığımızda dünyada bu şekilde istihdam üreten bir ekonomi daha var mı bilmiyorum. Türkiye ekonomisi büyümenin nimetlerini topluma yaymış oldu" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de medya temsilcileriyle bir araya gelerek, 2017 yılını değerlendirdi. Türkiye'nin son 15 yılda, her yıl ortalama 5.7 civarında bir büyüme hızının olduğunu belirten Yılmaz, 230 milyar dolarlık ekonominin 860 milyar dolara yükseldiğini söyledi.



"Türkiye kalkınmada yeni bir döneme girecek"



İhracatın geçen yıl itibari ile 143 Milyar dolar olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kişi başına gelirimiz 3 bin 500'den 11 binlere yaklaştı. İhracatımız 36 milyardan geçen yıl itibari ile 143 milyar dolar olmuş. Bütün bu gelişmeler siyasi istikrarın sonuçları. Bu ekonomik büyüme ile birlikte sosyal, eğitim gibi alanlarda muazzam bir dönüşüm ve yatırımlar yapmışız. Bunları kalıcı hale getiren bir sistemden bahsediyoruz yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden. Ben inanıyorum 2019 seçimlerinden sonra Türkiye kalkınmada yeni bir döneme girecek. Yeni bir ivme kazanacak. Bir taraftan bu siyasi istikrar ve öngörülebilirlikle diğer taraftan da daha seri kararlar alan, daha seri uygulayan bürokrasiyi azaltan bir yönetim modeliyle yolumuza devam edeceğiz. Bu kalkınma sürecimizi de hızlandırmış olacak. Öngörülebilirliğin arttığı, istihdamın arttığı, güvenin pekiştiği bir ortamda bürokrasinin azaldığı bir ortamda kalkınma sürecimiz de hızlanacak. Türkiye iddialı bir ülke. 21 yüzyılın parlayan yükselen ülkelerinden biri. İnşallah bu sistemle birlikte her alanda demokraside, dış politikada her alanda yeni bir ivme ile daha ileriye gittiğimiz bir dönem yaşayacağız" dedi.



"G20 ülkeleri içinde bizi birinci sıraya taşıdı"



2017 yılının ekonomik büyümesini değerlendiren Yılmaz, "2017 ekonomisine baktığımız zaman yine çok önemli başarılara imza atılan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Son çeyrek rakamları henüz belli değil. İlk üç çeyreğin rakamlarını değerlendirecek olursak, 9 ayda ekonomik büyümemiz yüzde 7,4, ekonomik büyümemiz ise çift haneli oldu. 11.1 gibi bir ekonomik büyüme sağlandı. Bu G20 ülkeleri içinde bizi birinci sıraya taşıdı. Çin'in, Hindistan'ın önüne geçerek. Yüzde 7'nin üzerinde büyüme gösteren bir ülke yok. Türkiye dünyada en üst sırada olan bir büyüme performansı gösterdi. Yılı da umarım yüzde 7'nin üstünde tamamlayacağız, buda son çeyrekteki performansa bağlı. Son çeyrekte de öncü rakamlara baktığımda büyümenin devam ettiğini görüyoruz. 2017 büyümü de tarihimize çok parlak bir yıl olarak geçecek" diye konuştu.



"Ekonomimiz 1 milyon 233 bin yeni istihdam üretmiş"



2016 yılına oranla istihdam sayısının da arttığının altını çizen Yılmaz, "Bir taraftan büyüdük bir taraftan da istihdamı arttırdık. İstihdam dostu bir büyüme sağladık. Bunu da istihdam rakamlarından görüyoruz. TÜİK'in en son açıkladığı eylül ayı rakamları olarak baktığımızda, 2016 Eylül, 2017 Eylül ile mukayese ettiğimizde bir yıllık dönemde ekonomimiz 1 milyon 233 bin yeni istihdam üretmiş. Nüfusa oranla baktığımızda dünyada bu şekilde istihdam üreten bir ekonomi daha var mı bilmiyorum. Türkiye ekonomisi büyümenin nimetlerini topluma yaymış oldu" diyerek sözlerini tamamladı.



Toplantıya, Bingöl Valisi Ali Mantı, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve AK Parti'li temsilciler katıldı. - BİNGÖL