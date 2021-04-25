AK Parti'li Yılmaz'dan 'soykırım' tepkisi: "Bu açıklama yok hükmündedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Yılmaz'dan 'soykırım' tepkisi: "Bu açıklama yok hükmündedir"

AK Parti'li Yılmaz'dan 'soykırım' tepkisi: 'Bu açıklama yok hükmündedir'
İhlas Haber Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'e sert tepki gösterip, "Bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir" derken, HDP'yi de hainlikle suçladı.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'e sert tepki gösterip, "Bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir" derken, HDP'yi de hainlikle suçladı.

Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'in, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili çok ciddi anlamda bir lobi faaliyeti yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Ülkemiz uzun yıllardır tüm platformlarda karşılıklı olarak arşivlerin açılması ve tarih araştırmalarının bu şekilde yürütülmesini savunurken, Ermeni tarafı ve arkasındaki lobiler buna asla yanaşmamıştır. Buna rağmen yıllardır birçok platformda Ermeni soykırımı yalanı söylenmektedir. Bu zamana kadar bazı Avrupa ülkeleri bunu kabul etmiş ve çanak tutmuş olsa da ABD tarafından bu 'büyük felaket' şeklinde ifade edilmiştir. Biz bu ifadeyi de hiçbir zaman ve surette kabul etmemişken, ABD Başkanı Biden, seçim vaatlerinin de arasında olan 'sözde Ermeni soykırımını tanıma' vaadini yerine getirmiş, bu önemli ve hassas konuyu iç siyaset malzemesi yapmaktan çekinmemiştir" dedi.

"Biden'in açıklamaları Ermenistan'a zarar vermektedir"

Gerçeklerin politizm uğruna yalanlarla değiştirilemeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Hiçbir somut veriye ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar, bunu kabullenenler, kendi karanlık ve kanlı tarihlerine baksınlar. Bu tutum, bölge barışına katkı sağlamayacağı gibi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde de ters etki oluşturacaktır. Aslında, normalleşebilme umutları da Biden' in bu açıklamasıyla sabote edilmiş olup, bu durumunda en çok Ermenistan'a zarar vereceği muhakkaktır" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, HDP'nin ABD Başkanı Biden'in yaptığı sözde soykırım açıklamalarına destek vermesini ihanet olarak değerlendiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Milletimizi öfkelendiren ve inciten bu açıklamadan sonra, ülke içinde 'tek ses, tek yumruk' olarak kararlı bir tutum sergilememiz gerekirken, HDP, yürüttüğü ihanet siyasetine bir yenisini daha eklemiş, 'Ermeni soykırımı ile yüzleşin' şeklinde tweet atmıştır. Milli beka ve aziz şehitlerimize rağmen, AK Parti'ye ve özellikle Cumhurbaşkanımıza duydukları kin ve onlarca yıllık iktidar hırsları, milli duygularını köreltmiş olsa gerek ki, 'Millet İttifakı' bileşenlerinden CHP ve İyi Parti, HDP'nin bu açıklamasına sessiz kalmışlardır." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Avci

ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Diego Fatih Terim Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Yılmaz'dan 'soykırım' tepkisi: "Bu açıklama yok hükmündedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 19:02:07. #1.14#

title