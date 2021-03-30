AK Parti'li Yılmaz'dan ikinci bölgeye doğalgaz müjdesi
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AK Parti'li Yılmaz'dan ikinci bölgeye doğalgaz müjdesi

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AK Parti'li Yılmaz'dan ikinci bölgeye doğalgaz müjdesi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in tüm ilçelerinin kısa zamanda doğalgaza kavuşturulacağını belirterek, "İkinci bölgede bulunan ilçelerimize doğalgazın eş zamanlı olarak gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

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AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in tüm ilçelerinin kısa zamanda doğalgaza kavuşturulacağını belirterek, "İkinci bölgede bulunan ilçelerimize doğalgazın eş zamanlı olarak gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

Mersin için proje üretmeye ve devam eden projeleri yakından takip etmeye devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Mersinimiz çok geniş bir coğrafya. Kentin tarihi eserlerini, turizmini, cennet ülkemizin, ilimizin daha geniş kitlelere tanıtılması ve anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Görmediğiniz bir şeyi sevemezsiniz, sevmediğiniz bir şeyi de anlatamazsınız. Önce görmeniz, sevmeniz lazım. Ben memleketimi insanlara daha çok nasıl tanıtabilirim, anlatabilirim, farkındalık oluşturabilirim bunun çabasındayım" ifadelerini kullandı

Mersin'in ilçelerine getirilecek doğalgaz hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Mut'un doğalgazı Karaman üzerinden geliyor. Karaman'a 60 kilometre olduğu için maliyet hesabı yapıldığında Karaman'dan doğalgaz getirmenin daha ekonomik olacağı hesap edildi. Mut'a Karaman'dan geldiği için Silifke'den, Erdemli'den önce geliyor. Mut ilçemiz için gaz arzı sağlayacak iletim hattı yapımı için malzeme temin sözleşmeleri imzalandı. Yapımına başlanan doğalgaz dağıtım hatlarının 2022 yılı içerisinde tamamlanarak ilçemize doğalgaz akışı sağlanacaktır" diye konuştu.

Öte yandan Yılmaz, Erdemli, Silifke, Anamur ve Bozyazı ilçeleri içinde çalışmaların başladığını 2021 yılı içerisinde çalışmaların tamamlanıp 2023 yılında ise söz konusu ilçelere doğalgaz akışının sağlanacağını belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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