Son dakika haber! AK Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davası

MERSİN (DHA) - Ak Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davası

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildiririm" dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında şikayetçi olduğunu açıkladı. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptığını ve bu açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığını bildiren AK Parti'li Yılmaz, paylaşımını alıntılayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, kendisine hakaret ve iftira içeren bir paylaşımda bulunduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu zat özellikle son 2 yıldır şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla saygı ve güveni ortadan kaldırmış, olası iş birliğini kilitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir" diye konuştu.

"Siyasetçi olmam, kimseye şahsıma hakaret edebilme, şahsımı tehdit edebilme hakkı ve özgürlüğü vermez. Kimse, olmayan itibarını şahsıma saldırarak kazanamayacağı gibi bozuk sicilini de aklayamaz. Kendisi hakaret, küfür, iftira ve tehdit ifadelerini milletvekilliği dokunulmazlığı arkasına sığınarak alışkanlık haline getirmiş olup, 'siyaset yapıyorum' zannetmektedir. Adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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