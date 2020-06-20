AK Parti'li Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Babalar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Babalar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal ve bireysel hayatta ailenin önemli bir kavram olduğunu kaydetti.

Çekirdek aileyi oluşturan anne, baba ve çocuk bağlarının gücü, sevgisi, vazgeçilmezliğinin tarifi mümkün olmadığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellikler aile kavramı içinde büyümektedir.

Babalar, aile bağlarının güçlenmesinde, toplumsal değerlerimizin korunmasında ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Sevgi, güven ve sorumluluk duygularının en güzel örneklerini sergileyen babalar, geleceğe uzanan yolda yavrularımızı hayata hazırlamada sonsuz sevgi ve özveriyle rehberlik etmektedir. Çocuklarını güvenle, en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, onlara her zaman destek olan ve ailesinin mutluluğu için kendini seferber eden babaların hakkı ödenemez."

Babalara saygı ve sevgide kusurda bulunulması ve baş tacı olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Yüce dinimizde de anne ve babaya saygı, sevgi ve hürmet, iyi davranılması gibi birçok konularda net uyarılar, öğütlerde bulunulmuştur.

Bizim örf ve ananelerimizde de anne ve babaya olan saygı ile sevgi örnek oluşturmaktadır. Ailenin temel taşı olan anne-babalarımızı çok sevmemiz, onları hiçbir zaman yalnız bırakmamamız, dualarını almamız gerekli. Hayatımızın her anında babalarımız koca bir çınar gibi arkamızda durmaktadır. " ifadesini kullandı.

Kaynak: AA