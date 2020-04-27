AK Parti'li Yılmaz'dan Ankara Barosu'na tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Yılmaz'dan Ankara Barosu'na tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Mensubu olduğum Ankara Barosu'nun, gücünü kayıtlı üyelerinden aldığı halde, onların fikrini sormadan bir genelleme yapması, yöneticilerin şahsi fikrini bir meslek kuruluşunun üyelerinin de ortak kanaatiymiş gibi tebliğ etmesi doğru değildir" dedi.

AK Parti'li Yılmaz'dan Ankara Barosu'na tepki
27.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:13

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Mensubu olduğum Ankara Barosu'nun, gücünü kayıtlı üyelerinden aldığı halde, onların fikrini sormadan bir genelleme yapması, yöneticilerin şahsi fikrini bir meslek kuruluşunun üyelerinin de ortak kanaatiymiş gibi tebliğ etmesi doğru değildir" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Ankara Barosu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Cuma hutbesindeki sözlerine ilişkin eleştirilerine tepki gösterdi. 2002 yılından bu yana Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu belirten Yılmaz, Ankara Barosu'nun bu açıklamasına katılmadığını söyledi. Bildirinin altına 'Ankara Barosu' yazılmış olmasını da doğru bulmadığını kaydeden Yılmaz şöyle dedi:

"Baronun halen kayıtlı ve aidatını ödeyen bir üyesi olarak, bu basın bildirisindeki ifadelere katılıp katılmadığım sorulmamış, fikrim alınmamıştır. Dolayısıyla, bu tip şahsi hareketler ve fikir beyanlarında unvanı ile birlikte Baro Başkanının adı veya 'Baro Yönetimi' yazılması daha uygun olacaktır. Mevcut durum, bir aldatmacaya sebep olmaktadır ki bu ahval, Anayasal hak olan fikir serbestliğine de aykırı olup, adaletin tecellisinde vazgeçilmez bir sacayağı olan avukatlık kurumuna da ihanettir. Mensubu olduğum Ankara Barosunun, gücünü kayıtlı üyelerinden aldığı halde, onların fikrini sormadan bir genelleme yapması, yöneticilerin şahsi fikrini bir meslek kuruluşunun üyelerinin de ortak kanaatiymiş gibi tebliğ etmesi doğru değildir. Bu sebeple, bu bildiriye katılmadığımı, bu toptancı tutumu reddettiğimi ifade ediyor ve şiddetle kınıyorum."

.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Haber
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haber
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haber
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haber
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş, 3.150 TL ceza yedi
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş, 3.150 TL ceza yedi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Emrah Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Lionel Messi Emre Belözoğlu Roberto Carlos Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Mayıs Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: AK Parti'li Yılmaz'dan Ankara Barosu'na tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 15:19:44. #1.15#
title