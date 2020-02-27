AK Parti'li Yılmaz'dan afet durumunda acil ihtiyaçlara ilişkin açıklama Açıklaması

27.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:52

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, afet durumlarında arama kurtarma ekiplerinin enkaza müdahalesi ve acil ihtiyaçların hemen karşılanması konusunda Türkiye ile yarışacak çok az ülkenin olduğunu söyledi.

Yılmaz, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) düzenlenen "Yerel Kalkınma Stratejileri Toplantısı"nda, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.



Son dönemde kentte bir takım doğal afetlerin yaşandığını hatırlatan Yılmaz, hem çığ hem de deprem anında hükümet yetkililerinin bölgede olduğunu belirtti.



Depremlerin değil yapıların öldürdüğünü anlatan, Yılmaz, şöyle devam etti:



"Hükümetlerimiz dönemlerinde yeni yönetmelikler çıktı. Bunun etkisini Elazığ depreminde net bir şekilde gördük. Son dönemlerdeki yönetmeliklere göre inşa edinen yapılar, yaşanan afetlerde hiçbir zarar görmedi. Daha önce farklı standartlarla inşa edilen yapılar maalesef depremin etkisini çok ağır bir şekilde hissetmiş oldu. Bizim yapmamız gereken şey belli. Bir afet yaşandığı zaman bütün tartışmaları bir kenara bırakıp, öncelikle acil müdahaleler yapmamamız gerekiyor. Temel öncelikler enkaz altında kalanların kurtarılması, acil ihtiyaçların karşılanmasıdır. Başkale ilçesinde bunlar yapıldı. İçişleri Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanlarımız da deprem bölgesindeydi."



"Afetlerden dersler çıkartmamız lazım"

"Acil ihtiyaçların karşılanması konusunda Türkiye ile yarışacak çok az ülke var." diyen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Acil müdahalede Türkiye şu anda dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi oldu. Bunu yaşadığımız son depremlerde daha net bir şekilde gördük. Önemli olan deprem veya afetlerden önce önce alınan tedbirlerdir. Bu konuda hepimizin çok fazla tartışması, konuşması gerekiyor. Daha fazla çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu anlamda kentsel ve kırsal dönüşüm çok önemlidir. Köylerimizde, kırsal alanlarda yapıların daha güçlü hale gelmesi, daha yüksek standartla inşa edilmesi gerekiyor. Elazığ'da deprem sonrası kırsal alanlarda çelik konstrüksiyon yapıların inşa edildiğini görüyoruz. Burada daha büyük bir farkındalık oluşturmamız lazım. Acil müdahaleler bittikten sonra Başkale'deki yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını uyarmamız gerekiyor. Afetlerden dersler çıkartmamız lazım. Geleceğe dönük bünyemizi çok daha kuvvetli hale getirmemiz lazım. Bu Türkiye'nin her yeri için geçerli. Geçmişinde çok fazla deprem yaşamış, deprem açısında risk taşıyan illerimizde çok fazla buna dikkat edilmesi lazım."

AK Parti hükümeti olarak Türkiye'de büyük başarılara imza attıklarını aktaran Cevdet Yılmaz, yerel sektörde kalkınma konusunda da önerilerde bulundu.



Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA