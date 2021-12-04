AK Parti'li Yıldız, Yalova'da AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı Açıklaması

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na iştirak etti.

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi"ne katılan Yıldız, İl Başkanı Muğlim Bağatar ve partili yöneticiler tarafından karşılandı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'de düzenlenen programın ardından Yalova'daki programa katılmak üzere geldiğini belirtti.

Farklı şehirlerde programların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Yıldız, bugün sessiz devrim ve enerji sektörüyle alakalı kısımları salondakilere aktarmaya çalışacağını söyledi.

Yıldız, "Bugün Kocaeli'deydik. Bundan öncede Van, Erzurum, Niğde, Nevşehir, Bursa'da programları tamamlamıştık. Biz bu sessiz devrimin kurumsal hafıza olarak nasıl gerçekleştiğini, neler yaptığımızı, bütün bunların her birini burada vurgulayacağız. 20 yıllık serüvenin, daha önceki hayatın, alışmaya alıştığımız bazı konuların her birini detaylıca irdelemeye, incelemeye çalışacağız. Bütün gönüldaşlarımla bunları paylaşmaya gayret edeceğiz. Teşkilatlarımızda çay getiren kardeşimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar bu zincirin birbirinden daha az önemli olmayan halkalarıyız. Bütün bu kardeşlerimle karşılıklı bu konuları konuşacağız. Varsa sorular, eleştiriler, tavsiyeler, öneriler, onları da değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.