AK Parti'li Yıldız'dan iki önerge

11.09.2019 08:42

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine iki önerge sundu.

Dilek Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, aile yapısının güçlendirilmesi, aile içi şiddetin azaltılması ve çocuk gelişimi konusunda ailelerin bilinçlendirmesi için "Aile Danışma Merkezleri"nin açılmasını talep eden önergeyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunduğunu kaydetti.

Yıldız, bunun dışında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezindeki sporcuların ulaşımlarının ücretsiz olması konusunda da bir önerge verdiğini, iki önergenin de gündeme alındığı belirtti.

Kaynak: AA