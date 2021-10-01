Ak Parti'li Yıldırım: Yeni sistem arayışı zaman israfıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, başkanlık sisteminin uygulaması görüldükçe kendisini geliştireceğini belirterek, "Türkiye bununla yoluna devam edecek. İyinin daha iyisi vardır. Mükemmel, iyinin düşmanıdır. Dolayısıyla yeni sistem arayışına gitmek zaman israfıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM Camii'nde kıldığı cuma namazının çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sisteminden geri dönüş düşünülmediği açıklamasının anımsatılarak son başbakan olarak düşüncelerinin sorulması üzerine, "Bu konularla ilgili ayaküstü konuşmak olmaz. Vatandaşı tatmin edecek açıklamaları daha kapsamlı bir şekilde yapmak gerekir. Bu başkanlık sisteminin getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber çalışmış bir arkadaşınızım. Dolayısıyla başkanlık sistemi gittikçe, uygulaması görüldükçe kendisini geliştirecek. Türkiye bununla yoluna devam edecek. İyinin daha iyisi vardır. Mükemmel, iyinin düşmanıdır. Dolayısıyla yeni sistem arayışına gitmek zaman israfıdır. Ülkemizin gündemi daha önemlidir. Bu gündemlere yoğunlaşmak gerekir. Dolayısıyla artık önümüze bakıp gerek iç gerek dış sorunların çözümü konusunda gerekli gayreti göstermek gerekir" diye konuştu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının anımsatılması üzerine Yıldırım, "Türkiye'nin anarşiden çok çektiği yıllarda İçişleri Bakanlığı yapmış. Geçtiğimiz 40 yıl içinde devletimize, ülkemize, milletimize büyük hizmeti olmuş siyaset büyüğümüz abimiz. Mübarek cuma günü hakkın rahmetine kavuştu. Başta yakınları olmak üzere, Saadet Partisi'ne, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah yattığı yerden utandırmasın" diye konuştu.

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Buğra OLAÇ/ANKARA, -

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri