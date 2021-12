AK Parti'li Yıldırım: Siyasette de iletişimin yolu değişti

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bugün en etkili iletişimin yüz yüze iletişim olduğunu ancak milyonlarca kişiyle yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığını belirterek, "Orada da teknoloji imdadınıza yetişiyor. Bunların ortaya koyduğu faydalar dolayısıyla siyasette de iletişimin yolu değişti. İnteraktif iletişim" dedi.

Ak Parti genel merkezinde 'Tanıtım ve Medya Başkanları Eğitim Kampı' düzenlendi. Programın açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve 81 ilden tanıtım ve medya başkanları katıldı. Burada konuşan Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin ufukta görünmeye başladığını belirterek, "2023 Haziran'da yapılacak seçimlerde bugüne kadar nasıl netice aldıysak bunda da netice almasını başaracağız. Tanıtım ve medya başkanlığının hem genel merkezde hem de illerde çok önemli görevi ve vazifesi olduğunu hepimiz biliyoruz görüyoruz. Bu bugüne kadar hep böyleydi ama bu seçimlerde özellikle kampanyanın, propagandanın değişmiş olmasıyla birlikte, tanıtım ve medya başkanlığı birimi, seçime giderken birimlerimiz içinde en önemli birim haline geldi. Neredeyse 540 güne yakın süreç kaldı. Bu 540 günlük süreci, her anı, her dakikası, her saniyesini partimizin başarını, liderimizin başarısını daha öteye nasıl götürüm diye düşünerek geçireceğinizden hiç şüphem yok" diye konuştu.

İki gün devam edecek kampta, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da ders verecek.