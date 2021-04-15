AK Parti'li Yıldırım: Kahraman Mehmedimize Allah'tan rahmet diliyorum
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AK Parti'li Yıldırım: Kahraman Mehmedimize Allah'tan rahmet diliyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Yıldırım: Kahraman Mehmedimize Allah'tan rahmet diliyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için "Kahraman Mehmedimize Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için "Kahraman Mehmedimize Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmedimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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