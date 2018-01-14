AK Parti'li Yel'e Yeni Görev

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yel, yerel yönetimler komisyonuna seçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum kapsamında AK Parti bünyesinde kurulan 5 komisyondan biri olan Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Komisyonu'na seçildi.

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in seçildiği Yerel Yönetimler Komisyonu, belediyeler, il özel idareleri ve muhtarlıklarla ilgili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile uyum ve hedef amaçlı çalışmalar yapılması, yeni sistemin amaçlarına engel mevzuatın ayıklanması ve ihtiyaç duyulan mevzuatın formüle edilmesi çalışmalarını yürütecek. - TEKİRDAĞ