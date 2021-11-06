AK PARTİ'Lİ YAZICI'DAN TÜRKKAN'A TEPKİ BU SAVRULMAK, YÖRÜNGESİNİ ŞAŞIRMAKTIR

BİNGÖL (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de, şehit yakınına küfretmesiyle ilgili, Bu savrulmak, yörüngesini şaşırmaktır? dedi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki AK Parti 104'üncü Rize İl Danışma Meclis toplantısında konuşan AK Parti'li Hayati Yazıcı, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Yazıcı, Terörle irtibatlı ve iltisaklı olan partilerden birinin grup başkanvekili bir şehit babasına değil hiçbir insana söylenmeyecek sözler ağza aldı. ve yine onlardan en büyüğü olan kişi Türkiye'nin vizyonel projelerinden Kanal İstanbul'la alakalı yabancı ülke büyükelçilerine mektup yazma zilleti gösteren bir davranış sergiledi. Bu savrulmak, yörüngesini şaşırmaktır. Biz bunlara bakmayacağız, yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizim siyasetimiz millet içindir. Türkiye'de halkımızın zaruri tüketim maddeleri ile ilgili bir fiyat çalkalanması olduğunu görüyoruz, gözetliyoruz. Dezavantajlı grupların geçim sıkıntısının artış gösterdiğinin farkındayız. Elbette ki bunlar bizim gündemimizde, çalışmalarımız arasında. İmkanlarımız neyse hakkaniyet içerisinde bu sorunları azaltmanın çaba ve gayreti içerisinde olduğunuzu asla unutmayın. Bu ülke hepimizin, imkanlar hepimizin, zorluklar da hepimizin. Zorlukları paylaşacağız, imkanları rasyonel kullanacağız? dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, Bu milleti aldatma ittifakı, kendilerine millet ittifakı diyorlar ama yaptıkları sadece kurgu, kumpas, yalan ittifakıdır. Bunların tam ismi milleti kandırma, milleti aldatma ittifakıdır. İşin özü budur. Kendilerine 'iyi' diyen bir partinin grup başkanvekili, şehit ailelerimize nasıl bir ağır ithamda bulunuyor? diye konuştu.