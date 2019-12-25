AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki

25.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:12

Van'daki Zeve Şehitliği'ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sözde Ermeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na a tepki gösterdi.



Bazı programlara katılmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberinde Van Valisi Mehmet emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Gülaçar, Abdülahat Aravas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile birlikte 1. Dünya Savaşı yıllarında, Ermeni çetelerinin Van'da katlettiği 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti.



Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşı olan bazı kesimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesinden diğer ahaliye karşı ayrılıkçı unsurlar, diş kışkırtmalarıyla isyan çıkartmışlar. Cumhuriyet daha kurulmadan önce Osmanlı vatandaşının eli silah tutanların cepheye gittiği bir sırada geride kalan yaşlı erkekler, kadınlar ve çocuklar, örgütlenmiş Ermeni çeteciler tarafından en yoğun şekilde katledildiği mekanlardan birisinde buluyoruz. Buradaki anıt 1986 yılında yapılmış. Bu anıtın yapılmasını gerekli kılan veriler gözlemcilerin şahadeti, burada yapılan elde edilen bulgular, toplu bulunan kemikler, insana ait değişik malzemeler, hançerleme gibi bulgular veriler ve ona benzer envanterin ortaya koyduğu olgular itibariyle ve şahitlerinde şehadeti, Genelkurmay Başkanlığı arşivinde ve devlet arşivinde yer alan diğer bulgular itibarıyla burada maalesef büyük bir insanlık suçu, bir mezalim işlemiş" dedi.



"2 bin 500 dolayında Osmanlı vatandaşı burada katledildi"



Yaklaşık 2 bin 500 Osmanlı vatandaşının burada katledildiğini ifade eden Yazıcı, "Hatta kimi söylemlere göre burada bulunan bir camiye toplamışlar camiyi de yakmak ve kılıçtan geçirmek suretiyle hunharca katletmişler. 1915 yıllarında niye bugün bunu dile getirdik. Bu anıta gelip de bunları tekrar sizlerle paylaşmak istedik. Bunu belki Türkiye'de bile birçok insan bilmiyordu. Ama Ermeniler maalesef hem insanlık suçu işlemiş bulunmalarına rağmen dünyanın değişik yerlerinde ve özellikle son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede bir kanun sözüm ona kanun tasarısı geçirtmeyi başarmışlar ve stratejik ortağımız dediğiniz Amerikalılar'da daha önceki yıllarda bir ucunu gösterir geri çekerlerdi böyle bir araca dönüşmüştü. Bu defa da sözüm ona süreci tamamlamak suretiyle 'kanun çıkarttık Ermeniler katledilmiş deme cüreti göstermişler'. Bu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Çünkü tarihi olgular, tarihi gerçekler parlamentoların yapacağı düzenlemelerle yasal tasarruflarla kanıtlanamaz. Bu hayatın akışına olgulara aykırıdır. Bu tür olayların tarih olayları tarihçiler ve mekanlarda elde edilen bulgular ortaya koyar. Her defasında bu konuyu gündemine alan devletlere, gruplara, kümelere en üst düzeyden seslenmek suretiyle bu tarihçilerin işidir. Boş işlerle uğraşmayı bırakın dememize rağmen maalesef bazı ülkeler böyle parlamento düzeyinde tasarruflar ihdas eder eder olmuşlardır. Bunun bizim nezdimizde hiçbir hükmü olmadığı gibi tarihi olgular nesnede gerçeklikle bağdaşır hiçbir yani bulunmamaktadır" diye konuştu.



"Bir kez daha burada katledilmiş olanlara ve bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" diyen Yazıcı, "Biz gayet açık yüreklilikle bu konuyu merak eden gündemine almak isteyen herkesi bu gerçekler, bulguları görmek kanıtlarıyla birlikte değerlendirmek ondan sonra vicdan muhasebesine geçirmek suretiyle 3M dönüştürmeye hep açığız. Çağrımızı yineliyoruz. TBMM'de de Abdulahat Arvas vekilimiz ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bu çağrılara çok haklı bir yerinde biz de ona katılıyor ve tekrarlıyoruz" şeklinde konuştu. Yapılan açıklamanın ardından şehitler için dua edildi. - VAN

Kaynak: İHA