: AK Parti'li Yazıcı'dan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki

25.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ermeniler insanlık suçu işlemiş bulunmalarına rağmen dünyanın değişik yerlerinde ve son olarak ABD Senatosunda bir kanun tasarısı geçirildi. Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Van'a gelen Yazıcı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, partisinin Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile 1. Dünya Savaşı yıllarında, Ermeni çetelerinin Van'da katlettiği 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti.

Anıtın önünde şehitler için dua okuyan Yazıcı, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeve Şehitliği'nin Osmanlı devletinde eli silah tutanlardan geriye kalan yaşlı erkekler, kadınlar ve çocukların Ermeni çetelerince katledildiği yer olduğunu söyledi.

Şehitlik anıtının 1980 yılında yapıldığını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Burada 2 bin 500 insanımız katledildi. Kimi söylemlere göre insanları burada bulunan bir camiye toplamışlar, camiyi yakmak ve insanları kılıçtan geçirmek suretiyle hunharca katletmişler. Ermeniler maalesef insanlık suçu işlemiş bulunmalarına rağmen dünyanın değişik yerlerinde ve son olarak ABD Senatosunda bir kanun tasarısı geçildi. Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir."

Yazıcı, tarihi olguların ve tarihi gerçeklerin parlamentoların yapacağı düzenlemelerle kanıtlanamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu karar hayatın akışına, olgularına aykırıdır. Bu tür tarihi olayları, tarihçiler ve mekanlarda elde edilen bulgular ortaya koyar. Her defasında bu konuyu gündemine alan devletlere, gruplara, kümelere en üst düzeyden seslenmek suretiyle 'Bu tarihçilerin işidir, boş işlerle uğraşmayı bırakın.' dememize rağmen maalesef bazı ülkeler parlamento düzeyinde tasarruflar ihdas eder olmuşlar. Bunun bizim nezdimizde hiçbir hükmü olmadığı gibi tarihi olgular nezdinde de gerçeklerle bağdaşır hiçbir yanı bulunmamakta."

Kaynak: AA

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