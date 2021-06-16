AK Parti'li Yayman: "'Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar' diyenlere umarım bu zirve önemli bir mesaj vermiştir"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin, NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu belirterek, NATO Zirvesi'nin "Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar" diyenlere önemli bir mesaj vermiş olmasını umduğunu söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin, NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu belirterek, NATO Zirvesi'nin "Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar" diyenlere önemli bir mesaj vermiş olmasını umduğunu söyledi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dijital dönüşüm ve güvenlik yapısında önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir ülke olduğunu kaydetti.

"İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alaycı ifadelerini" kınadığını dile getiren Yayman, "Kem söz sahibine aittir. Biz Sayın Akşener'e bu sözlerini aynen iade ediyoruz. Bir taraftan 'Eksen kayması var' diyeceksiniz, Suriye meselesinden Libya'ya, NATO meselesinden Afganistan meselesine kadar geniş bir yelpazede Türkiye aleyhtarlığı yapacaksınız, diğer taraftan Cumhurbaşkanı dünyanın önünde tüm liderlerle görüşürken bu defa da ilişkilerin yumuşatılmasını, ilişkilerin yeniden tesisini eleştireceksiniz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" diye konuştu.

Yayman, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde oturduğu sırada ABD Başkanı Biden'in, Erdoğan'ın yanına giderek selamlaşmak istediğini, bu sırada çekilen bir fotoğraf karesinden bile medet umanların olduğunu belirtti.

10 saniyelik videonun her şeyi açıkladığını anlatan Yayman, eleştiri yapanların başında da Türkiye düşmanı, millet düşmanı, darbeci, hain din istismarcısı FETÖ ve gruplarının geldiğini söyleyerek, "Bunların gerçek yüzünü milletimiz görmüştür. Dün olduğu gibi onlara en iyi cevabı yine milletimiz verecektir. NATO Zirvesi'nin tek yorumu; büyüyen, yükselen, küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin liderliğinin resmidir. Bundan 83 milyon olarak gurur duymamız lazım. 'Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar' diyenlere umarım bu zirve önemli bir mesaj vermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Yayman, erken seçim talebinin Türkiye demokrasisinde her zaman dile getirilen bir husus olduğunu, AK parti hükümetleri öncesinde hükümetlerin ömürlerinin 8 ay, parlamentoların ise 2 yıl olduğunu anlattı.

Türk demokrasisinin uzun yıllar darbelere ve siyasi krizlere muhatap olduğunun altını çizen Yayman, şöyle devam etti:

"3 Kasım 2002'den bu yana Türkiye artık bir güven ve istikrar adası haline gelmiştir. Seçimlerin tarihi, hükümetlerin ömrü bellidir. Yapılan kabine değişiklikleri bir krize yol açmamaktadır. Bu Türk demokrasisinin bir kazanımıdır. Bu kadar genel ve yerel seçimi kaybetmiş bir parti hangi akla hizmeten çıkıp erken seçim istemektedir? Siyaset, bilgiyle yapılır. Fikirsiz siyaset ancak aşı kampanyasından, koronavirüsten, Biden'in açıklamalarından, Türkiye düşmanlarının, Türkiye'yi bir yere sıkıştırma çabalarından medet umar. Gerçekçi muhalefet bu değildir. Gerçekçi muhalefet insanların gönlünü kazanarak iktidara gelmektir. Bunu da son 70 yılda CHP başaramamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen