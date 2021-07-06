AK Parti'li Yayman: "Türkiye'de son zamanlarda kamuoyu araştırmaları kirliliği yaşanıyor"
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AK Parti'li Yayman: "Türkiye'de son zamanlarda kamuoyu araştırmaları kirliliği yaşanıyor"

AK Parti'li Yayman: 'Türkiye'de son zamanlarda kamuoyu araştırmaları kirliliği yaşanıyor'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'de son zamanlarda müsilaj kirliliği gibi kamuoyu araştırmaları kirliliği yaşandığını, önüne gelenin, "Ben kamuoyu araştırma şirketiyim" diyerek, anket açıkladığını söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'de son zamanlarda müsilaj kirliliği gibi kamuoyu araştırmaları kirliliği yaşandığını, önüne gelenin, "Ben kamuoyu araştırma şirketiyim" diyerek, anket açıkladığını söyledi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün kurduğu partinin başında olan kişinin "yalan siyaseti" yaptığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sürekli "çamur at izi kalsın" anlayışıyla algı operasyonu yaptığını iddia eden Yayman, bu tavırları milletin vicdanına havale ettiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun, Katarlı öğrencilerin Türkiye'de ücretsiz ve sınavsız tıp fakültelerinde okuyacağına yönelik açıklama yaptığını hatırlatan Yayman, bu yalan haberi yapan siteler özür dilerken, Kılıçdaroğlu'nun özür dilemediğini ifade etti.

Yayman, "Türkiye'de son zamanlarda müsilaj kirliliği gibi bir kamuoyu araştırmaları kirliliği yaşanıyor. Önüne gelen 'ben kamuoyu araştırma şirketiyim' deyip anketler açıklıyor. Biz bu anketleri 2002'den bu yana bütün seçimlerde gördük. 'AK Parti iktidar olamaz, kaybedecek' dediler. Demokrasilerde bu kadar yıl iktidarda kalmak her babayiğidin harcı değil. Hele Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç harcı değil." ifadelerini kullandı.

Zülfü Livaneli'nin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile ilgili inanılmaz sert sözler söylediğini aktaran Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu, seversin sevmezsin, Sayın Baykal'ın hukukunu korumak sana düşmez mi? Niye çıkıp bir söz söylemiyorsun? Çünkü sen yalancısın, yalandan besleniyorsun, gayri millisin, Türkiye düşmanlarıyla sürekli iş birliği halindesin. Senin bir tek hedefin var, sen Recep Tayyip Erdoğan gitsin istiyorsun. Sayın Erdoğan, Allah korusun, ölsün istiyorsun, sen açlık krizi olsun, AK Parti iktidarını kaybetsin istiyorsun." diye konuştu.

Hatay'ın sorunlarına da değinen Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın son 15 yıldır taş üstüne bir taş koymadığını, sadece insanların duygusunu istismar ederek, siyaset yaptığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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