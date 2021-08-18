AK Parti'li Yayman: "Sosyal medya düzenlemesi, yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacak"
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AK Parti'li Yayman: "Sosyal medya düzenlemesi, yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacak"

AK Parti'li Yayman: 'Sosyal medya düzenlemesi, yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacak'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yapılacak sosyal medya düzenlemesinin, bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacağını söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yapılacak sosyal medya düzenlemesinin, bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacağını söyledi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada sosyal ağların hayatın her alanını kuşattığını belirtti.

Dünyada 4 milyar 20 milyon, Türkiye'de 64 milyon sosyal ağ kullanıcısı olduğunu kaydeden Yayman, bu rakamların, ne kadar büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını gösterdiğini dile getirdi.

Sosyal medya şirketlerinin, ulus devletleri ve demokrasileri tehdit eder hale geldiğini söyleyen Yayman, "Sosyal medyada ortaya çıkan yalan haber, dezenformasyon, itibar suikasti, ırkçılık, şiddet, nefret dili, demokrasileri tehdit eder hal kazanmıştır." dedi.

Günümüzde sosyal ağların kendilerini hükümetler üstü görür hale geldiğini ifade eden Yayman, bunun asla kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı.

Yayman, "Dünya, küresel dijital oligarklar tarafından bir dijital diktatörlüğe götürülmek istenmektedir. Sosyal ağların, demokrasileri tehdit etmesi, hukuk için tehdit oluşturması, mahkeme yerine geçerek sosyal medya mahkemesi kurulması, üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur." diye konuştu.

Sosyal mecralar sorununun hem bir özgürlük hem bir güvenlik sorunu haline geldiğini kaydeden Yayman, "Ülkemizde son günlerde yaşanan yangın, sel, deprem felaketlerinde bir taraftan olayın kendisiyle uğraşırken, diğer taraftan yaşanan doğal afetlerden daha büyük bir sosyal medya afetiyle karşı karşıya kaldığımız ortadadır. Bunun iktidar muhalefet gerilimi ile ilişkisi yoktur. Sosyal medyanın çağdaş normlara kavuşması gerekir. Burada kişilerle ilgili bir düzenlemeden bahsetmiyoruz. Biz yalan haberin önüne geçmezsek, bu, demokrasimizi tehdit eder hale gelecektir." değerlendirmesini yaptı.

Yapılacak sosyal medya düzenlemesinin, bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacağını belirten Yayman, bu düzenlemenin, yeni yasama döneminde TBMM'nin en öncelikli konulardan bir tanesi olacağını söyledi. Yayman, "Çağdaş ülkelerde, Avrupa'da hangi uygulamalar varsa biz Türkiye'de de aynısını olmasını istiyoruz. Çağdaş normlara uygun düzenlemeyi iktidar muhalefet hep birlikte inşallah sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yayman, bir soru üzerine, sosyal ağların şiddeti öven paylaşımları engellenmesini doğru bulduğunu; tüm terör örgütlerine karşı aynı tavrın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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AK Parti'li Yayman: "Sosyal medya düzenlemesi, yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacak" - Haberler
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