AK Parti'li Yayman'dan Akdenizli internet gazetecilerine ziyaret

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneğini (AKİYAD) ziyaret etti.