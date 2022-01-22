AK Parti'li Yayman'dan Akdenizli internet gazetecilerine ziyaret - Haberler
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AK Parti'li Yayman'dan Akdenizli internet gazetecilerine ziyaret

AK Parti'li Yayman'dan Akdenizli internet gazetecilerine ziyaret
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneğini (AKİYAD) ziyaret etti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneğini (AKİYAD) ziyaret etti.

Yayman'ın ziyaretinde dijital dönüşüm ve sosyal medya ele alındı.

AKİYAD Başkanı Veysel Cıncık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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