AK Parti'li Yayman, çobanları dinledi

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yol kenarındaki çobanlarla sohbet etti.

Kırıkhan ilçesinde bazı programlara katılan Yayman, Baldıran Mahallesi'ndeki yolculuk esnasında gördüğü çobanlar için aracını durdurarak yanlarına gitti.

Yayman, burada çobanlarla bir süre sohbet ederek, kendilerine mera tahsis edilmesi talebinin takipçisi olacağını kaydetti.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Yayman, "Sorun varsa çözümü de var. Çözümü AK Parti'dir. İnşallah çok yakın zamanda yapılacak iyileştirmelerle vatandaşlarımızın sorunları sona erecektir." dedi.