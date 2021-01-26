AK Parti'li Yavuz: "Siyasi, hukuki ve ekonomik reform süreçlerini gerçekleştireceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, salgın sonrası oluşan yeni durumdan Türkiye'nin güçlü çıkması için her türlü hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Siyasi, hukuki ve ekonomik reform süreçlerini gerçekleştireceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, salgın sonrası oluşan yeni durumdan Türkiye'nin güçlü çıkması için her türlü hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Siyasi, hukuki ve ekonomik reform süreçlerini gerçekleştireceğiz." dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yavuz, AK Parti 7. Olağan Sakarya İl Kongresi'nde yeniden seçilen İl Başkanı Yunus Tever'in Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği ilk toplantıya katıldı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, millet iradesinden başka hiçbir iradeye 'Eyvallah' demeyeceklerini ve milletin oyuyla seçilene sonuna kadar saygı gösterdiklerine dikkati çekti.

Yavuz, siyaset ve ekonomi alanında her dönem reformlara imza attıklarına değinerek, "Salgın sonrası dünyada ortaya çıkan yeni durumdan Türkiye'nin güçlü çıkması için her türlü hazırlıklar yapıldı. Yakında Cumhurbaşkanımız bunu ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşacak. Siyasi, hukuki ve ekonomik reform süreçlerini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

"Bizim kitabımızda 83 milyonun hepsi kardeştir"

Yavuz, AK Parti'nin bir sınıfın, zümrenin, coğrafi bölgenin ve bir kesimin partisi olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki 83 milyon vatandaşımızın partisidir. Hatta dünya mazlumlarının mağdurlarının partisidir. Bizim kitabımızda insanları doğulu-batılı, Türk-Kürt, başörtülü-baş açık, şehirliler-köylüler diye ayırt etmek yazmaz. Bizim kitabımızda 83 milyonun hepsi kardeştir, arkadaştır, aynı milletin fertleridir. Bütün yurttaşlarımız eşit ve özgürdür. Bizim partimizde makam ve mevkiinin hiç bir önemi yoktur."

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de çok önemli süreçte zorlu bir görev üstlendiklerini dile getirerek, "Yönetim kadromuzda yüzde 42'lik bir değişime gittik. Önümüzde uzun bir süreç ve başarılacak birçok kazanım var. AK Parti, değişim ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde her kademesine uygulayan ve bu yenilenme süreçlerinden başarıyla çıkan bir siyasi partidir. Kongrede göreve seçilen tüm dava arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek