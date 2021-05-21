AK Parti'li Yavuz: "Rize'de Cumhurbaşkanı'mızı itibarsızlaştırmaya kalkmak akıl tutulmasından öte bir şey değildir"
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AK Parti'li Yavuz: "Rize'de Cumhurbaşkanı'mızı itibarsızlaştırmaya kalkmak akıl tutulmasından öte bir şey değildir"

AK Parti'li Yavuz: 'Rize'de Cumhurbaşkanı'mızı itibarsızlaştırmaya kalkmak akıl tutulmasından öte bir şey değildir'
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin, "Daha birkaç gün önce Netenyahu'ya benzetme hadsizliğinde bulunup üstüne üstlük bir de baba ocağı olan Rize gibi bir memleketimize gidip burada Sayın Cumhurbaşkanımızı...

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin, "Daha birkaç gün önce Netenyahu'ya benzetme hadsizliğinde bulunup üstüne üstlük bir de baba ocağı olan Rize gibi bir memleketimize gidip burada Sayın Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya kalkmak akıl tutulmasından öte bir şey değildir. İşte böyle boşu boşuna gitmiş olur, düştüğün rezil durum ile geri gelmiş olursun." dedi.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in Rize ziyaretini eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun davasına sahip çıkan Rize'de, Erdoğan'a yönelik bir provokatif eylemde bulunmanın akıl tutulması olduğunu söyledi.

Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çayeli ilçesinde yüzde 5, İkizdere'de yüzde 2 oy aldığını, yerel seçimde de İYİ Parti'nin sandığa gömüldüğünü ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Daha bir kaç gün önce Netenyahu'ya benzetme hadsizliğinde bulunup üstüne üstlük birde baba ocağı olan Rize gibi memleketimize gidip burada Sayın Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya kalkmak akıl tutulmasından öte bir şey değildir. İşte böyle boşu boşuna gitmiş olur, düştüğün rezil durum ile geri gelmiş olursun. Madem kendine güvenen bir imparator edasıyla kaleden içeri girdiniz o halde sizin PKK ile iş tutanlarla yaptığınız ittifak ile ilgili sizi eleştiren vatandaşa neden cevap vermeden geldiğiniz gibi geri gittiniz? Cevap vermiyorum kardeşim diyerek, ne zamana kadar kaçacaksınız? İstediğiniz kadar kaçsanız da aziz milletimiz sizin kimlerle nasıl kirli ilişkiler ağı içerisinde olduğunuzu çok iyi bilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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AK Parti'li Yavuz: "Rize'de Cumhurbaşkanı'mızı itibarsızlaştırmaya kalkmak akıl tutulmasından öte bir şey değildir" - Haberler
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