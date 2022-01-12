AK Parti'li Yavuz: "PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz"

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Pkk terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz." dedi.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öldürülen Pkk'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekenin, TBMM Başkanlığına sunularak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildiğini anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu "sözde milletvekili"yle ilgili tek bir kelime söylemediğini, HDP'ye küçücük bir eleştiri yapmadığını ifade eden Yavuz, "Çünkü orada bir ittifak kurmuşlar. 'Dostlarımız' diye ifade ettikleri Türkiye düşmanları, terör örgütleri ile HDP'si, İYİ Partisi, CHP'si bir ittifak kurmuşlar. 'Ne yaparsak yapalım asla bizi birbirimize düşürecek yaklaşım ortaya koymayacağız.' diyorlar." diye konuştu.

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey Kılıçdaroğlu, senin bu ülkenin bekası, birlik, beraberlik ve kardeşliği için hiçbir desteğin olmayacak mı? Kimlerle nerede iş tutuyorsun, kimlere söz verdin? Seni, HDP'ye, Kandil'in siyasi uzantısına bugün bu kadar yaklaştıran nedir? Cumhuriyeti kuran partinin yolundan bu kadar saparak terörle iltisaklı duruma gelmesinin nedeni nedir? Şimdi asıl sorulması gereken soru şu: Kendini Millet İttifakı olarak tanımlayanlar Kandil'in kadrolu militanlarına neden ses çıkarmazlar. Tabii şu anda kuzuların sessizliğine bürünenlere buradan sesleniyoruz; bu milletin çocuklarını şehit edenlere ses çıkaramayacaksınız, şehit yakınlarına kabadayılık yapacaksınız biz susacağız. Biz, şehitler adına, şehit yakınları adına asla susmayacağız. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Bu teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz."

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Dağyeniköy Mahallesi'nde siyanürle altın çıkarldığı iddiasına da değinen Yavuz, "MTA, ülkemizdeki petrol ve doğalgaz hariç tüm madenlerin arama ve araştırma işlemlerini yapmaktadır. Bu aramaları kendi ruhsat sahalarında bütün izinleri alarak yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirmektedir. MTA'nın maden üretme ve çıkarma gibi bir görevi de bulunmamaktadır. Germencik'teki çalışma da bu kapsamda yürütülmektedir. Dolayısıyla 'Siyanürle altın çıkarıyorlar.' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır ve tümüyle de asılsızdır." dedi.

CHP'nin algı operasyonunun bir kez daha ellerinde patladığını ifade eden Yavuz, "Genel başkanından milletvekiline, milletvekilinden belediye başkanına tepeden aşağıya tutarsızlık, yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedirler. Her zamanki gibi CHP zihniyeti, çok büyük bir gerçeği gözden kaçırmaktadır. Efeler kirli algı oyunlarına kanmazlar." diye konuştu.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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