Ak Parti'li Yavuz: "Kılıçdaroğlu'nu da düşündük, seçmen kaydı düşmeyecek"

MANİSA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, " Kemal Kılıçdaroğlu'nu da adeta düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen kaydı düşenlerin seçmen kaydı düşmesin diye bir kurgu yaptık" dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Manisa İl İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla gerçekleşti. Yunusemre Millet Çarşısı Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti ailesi olarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz. Bir medeniyet hareketiyiz. Dolayısıyla hep birlikte yapmaya çalıştığımız şey bize ait olan medeniyetinin geleceğini üstlenmiş durumdayız. Dolayısıyla bu süreç içerisinde teşkilat olarak ilk hedefimiz 2023 seçimleri. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde parti disiplini içerisinde yol yürüyoruz. Yolun önemli bir kısmını hep beraber yürüdük. Hep beraber AK Parti ailesi olarak hızlı bir şekilde seçime giriyoruz. Seçim işlerimiz bu bütünün çok önemli bir parçası. Dolayısıyla bütün teşkilatımızın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmaların hepsinin semeresini göreceğimiz bir zaman. Dolayısıyla sahada kazandıklarımızı masa başında taçlandırmamız gerekiyor" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, "Bugün kendisini uzun zamandan beri bildiğimiz ve çalışmalarına da şahit olduğumuz Genel Başkan Yardımcımız Manisa'dalar. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi daha seçime çok büyük bir süre olmasına rağmen şimdiden sandıklarımızla, teşkilatlarımızla alakalı neler yapacağımızı, nerelerde eksikliklerimiz var, nerelerde yanlışlık var, daha güzel işleri nasıl yapacağımız anlayışıyla bugün burada bizlerle beraber. Kendisine Manisamıza hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakıyla toz kadar itilafımız yok"

Seçim kanunuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Seçim kanunuyla ilgili bir çalışmamız var. Biz çalışmamızı yaptık hazır. Önce biz çalıştık. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi kendi içinde çalıştı. Sonra da birlikte oturduk ve ittifakla karar verdik. Dışarıya bazı yansımalar oldu. Dediler ki 'Aslında şu olacaktı da aralarında anlaşamadılar'. Öyle arzu ettikleri için böyle söylüyorlar. Toz kadar bir itilafımız olmadan Cumhur İttifakı olarak seçim mevzuatına ilişkin değişiklikleri hazırladı. MYK'nın onayından da geçti. Cumhurbaşkanımızın olurlarından geçmek suretiyle paket hazır bekliyor. Bir yıl kalana kadar meclise gelebilir. Çünkü bir yıl kaladan az bir zamanda çıkarsa seçimlerde geçerli olmaz. Onun için haziran ayına kadar müddeti var. Erkenden de çıkarmadık ki 'Bak erken seçime gitme ihtimali var' demesinler o yolu da kapatalım diye biraz daha erteledik. Çok kısa bir süre içerisinde meclisin gündemine gelecek hazır" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nu da düşünerek seçmen kaydı düşmesin diye kurgu yaptık"

Hazırlanan seçim kanunundan örnekler veren Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda adres değişikliği nedeniyle oy kullanamaması üzerinden açıklama yaparak, "Bir kez seçmen olan seçmen hakkını kaybetmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geldi. Seçmen olamadı. Biz seçme seçilme hakkının uygulandığı, seçilme hakkının yok olmadığı bir kurgu oluşturalım dedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da adeta düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen kaydı düşenlerin seçmen kaydı düşmesin diye bir kurgu yaptık" dedi.

Öte yandan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olmasıyla ilgili hiçbir engelin bulunmadığını belirtti.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

İstişare toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Genel Merkez SKM Başkanı Harun Tüfekçi, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bölge Koordinatörü Serpil Kavrak, Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Pırıl Özçelik ile ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yönetimleri katıldı.