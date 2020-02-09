: AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da yıkım kararı verilen okullara ilişkin açıklama

09.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:36

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, kentteki 17 okulun yıkım kararının 22 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildiğini belirterek, "Diyor ki 'Elazığ depremi olmasaydı bunlar boşaltılmayacaktı.' Elazığ depremi 24 Ocak'ta oldu, karar 22 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geldi. 24 Ocak'ta öğle saatlerinde boşaltma işlemi başlıyor, deprem akşam saatlerinde oluyor. Önceden depremi bildiğimizi iddia ederlerse şaşırmam çünkü bu CHP zihniyetinin nerede neyi iddia edeceğini kestirmek mümkün değildir." dedi.

Partisince Adapazarı ilçesinde düzenlenen teşkilat buluşmasında konuşan Yavuz, salonda bulunan birçok arkadaşıyla yan yana çalıştığını, toplantının anılarının tazelenmesine vesile olduğunu söyledi.

Yavuz, kentteki hasarlı okullarla ilgili gelişmelerin bir süredir gündemi meşgul ettiğini anlatarak, "Cumhuriyet Halk Partililer ve yandaşları, bugüne kadar 'hasarlı okul' adı altında ne söylediyse hiçbiri doğru değildir. Bu kadar iddialı bir laf ediyorum. Aslında biz bu konuyu 12 Ocak'ta basın mensuplarıyla paylaştık." diye konuştu.

CHP zihniyetinin algı oluşturduğunu, kamuoyunu yanılttığını ve yapılanları değersizleştirmeye çalıştığını savunan Yavuz, "CHP zihniyetinin temel işi budur. Kemal Kılıçdaroğlu, '17 yıl boyunca çocuklarımızı tabutluğa gönderdik.' demiş. Nereden başlatmış bu süreci, AK Parti'den. Onun kafasında başka bir dönem yok zaten. Geçmişte de bu zihniyet tek başına iktidar olamıyordu AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bir daha iktidar yüzü görmeyeceğinden o kadar emin ki hepten bozdu. Süreci 1999 depremiyle başlatsa anlayacağım, bu okullar önceki okullar." ifadelerini kullandı.

Yavuz, bazı yerel gazetelerde çalışan basın mensuplarının konuya ilişkin yazılarını da eleştirerek, manipülasyonların bilerek ya da bilmeyerek parçası olduklarını kaydetti.

Kentte yıkım kararı verilen 7 okulun 2019 Haziran ayında boşaltıldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bir çalışma daha yapıldı ve yığma taştan yapılan, hasarlı olmayan 17 okulun yıkılmasına ve yerine yeni okul yapımına karar verildi ve bunlar boşaltıldı. En son boşaltılmasına karar verilen 17 okulun CHP'nin bahsettiği 21 okulla alakası yoktur. 21 okul güçlendirilmesi gereken okullar ve güçlendirilmiş, 2 okul kalmış onlar da güçlendiriliyor ne orta hasarlı ne ağır hasarlı ne yıkılma kararı var, hiçbir şey yok bunlarla ilgili. 21 okul başka, 17 okul başka."

"CHP yapılanları değersizleştirmek için her yolu deniyor"

Yavuz, 17 okulun boşaltılmasına ilişkin kararın 22 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildiğine işaret ederek, "Neden bunları söylüyorum çünkü bunlar diyor ki 'Elazığ depremi olmasaydı bunlar boşaltılmayacaktı.' Elazığ depremi 24 Ocak'ta oldu, karar 22 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geldi. 24 Ocak'ta öğle saatlerinde boşaltma işlemi başlıyor, deprem akşam saatlerinde oluyor. Önceden depremi bildiğimizi iddia ederlerse şaşırmam çünkü bu CHP zihniyetinin nerede neyi iddia edeceğini kestirmek mümkün değildir. En olmadık şeyleri en olmadık zamanlarda iddia edebilirler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en fazla güçlendirme yapılan ilin Sakarya olduğunu, eğitim verilen ama boşaltılması gereken okulun bulunmadığını vurgulayan Yavuz, "CHP yapılanları değersizleştirmek için her yolu denemekte, doğruları maniple etmekte ve stratejik yatırımlar konusunda maalesef ayak bağı olmaktadır. Türkiye AK Parti'yle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor, Türkiye'de değişmeyen tek şeyin CHP olduğunun bir kez daha altını çizelim istedim. CHP zihniyeti ezberci, tribünlere oynar, tüm enerjisini hakikatin önemsizleşmesi için harcar, post-truth kültüründen beslenir." diye konuştu.

Yavuz, CHP'nin tank paleti fabrikasıyla ilgili iddialarının da gerçek dışı olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını sözlerine ekledi.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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